DARKNET OTVORIO NOVI FRONT PROTIV RIMA: Melonijeva upozorila hakere – "Nećete nas zastrašiti!"

PREMA pisanju italijanskih medija, informacije o ministru Antoniju Tajaniju procurila je proruska hakerska grupa NoName057 a na listi se navodno nalaze i rimski tužilac Frančesko Lo Voi i šef policijske jedinice za sajber kriminal Ivano Gabrijeli.

Foto: Tanjug/Roberto Monaldo/LaPresse via AP

Italijanska premijerka Đorđa Meloni izjavila je da „proruski hakeri“ stoje iza curenja ličnih podataka italijanskog ministra spoljnih poslova Antonija Tajanija na dark vebu.

Sam ministar je prijavio incident u subotu, 7. novembra, na društvenim mrežama.

Foto: AP Photo/Marius Burgelman

- Već nekoliko dana sajber kriminalci distribuiraju moje lične podatke na darknetu i traže nove informacije o meni. To su u suštini nove pretnje i pokušaji da me zastraše - napisao je.

Prema njegovim rečima, napadači prikupljaju informacije o njegovoj porodici i spremni su da naplate za to.

- Naš stav o Ukrajini je politički razlog zašto sam na nišanu. Neću dozvoliti da budem zastrašen i ojačaću veze sa našim saveznicima kako bismo zajednički osigurali našu bezbednost - dodao je italijanski diplomata.

Meloni je izrazila punu solidarnost sa Tajanijem, koji je takođe zamenik premijera.

- Prodaja poverljivih informacija o vladinim zvaničnicima je duboko zabrinjavajuća i mora se rešiti sa najvećom odlučnošću - rekla je ona u saopštenju.

U istom dokumentu, premijerka je opisala širenje lažnih slika, uključujući i one od strane opozicionih ličnosti, kao podjednako alarmantno.

Izjavila je da sloboda govora nikada ne bi trebalo da postane plodno tlo za dezinformacije.

Problem je uključivao fotografiju ministra generisanu neuronskom mrežom, na kojoj je on nosio crvenu kapu sa sloganom MAGA pristalica Donalda Trampa, izveštava ANSA .

Stefano Bonakini, predsednik opozicione Demokratske stranke, objavio je fotografiju sa natpisom „Nikada nismo bili trampisti“. Nakon protesta kolega ministra spoljnih poslova iz grupe Forca Italija, obrisao je objavu, nazvavši je memom.

Prema pisanju italijanskih medija, informacije o Tajaniju je procurila proruska hakerska grupa NoName057(16). List Il Fatto Quotidiano je prvi objavio ovo. Od 26. oktobra, hakeri nude novac na darknetu za informacije o 18 osoba koje se smatraju „neprijateljskim prema Ruskoj Federaciji“, prenosi Sky TG24 .

Na listi se navodno nalaze i rimski tužilac Frančesko Lo Voi i šef policijske jedinice za sajber kriminal Ivano Gabrijeli.

Italijanske službe za sajber bezbednost otkrile su ministrove podatke tokom praćenja, rekli su za Blumberg zvaničnici bliski zameniku premijera .

Tajani je poslao pismo francuskom ministru spoljnih poslova Žan-Noelu Barou u kojem zahteva da se hibridne pretnje i nedavni sajber napadi na kritičnu infrastrukturu Evrope razmatraju na sastanku ministara spoljnih poslova G7 u Parizu u ponedeljak, 9. novembra, i da koordiniraju svoj odgovor, javlja Rojters.

(Politika onlajn)

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