Delije skandiraju Ratku Mladiću, Firma “zapalila” Karađorđe: Pogledajte atmosferu sa derbija Vojvodina - Zvezda
Odlična atmosfera na stadionu u Novom Sadu.
Derbi između Vojvodine i Crvene zvezde, koji se igra na stadionu „Karađorđe“ u okviru 15. kola Superlige Srbije, obeležila je i dobra atmosfera na tribinama, gde su navijači oba kluba od početka susreta pružili veliku podršku svojim ekipama.
Navijači Crvene zvezde, popularne "delije", skandirali su ime Ratka Mladića, kao i "Novi Sad je naš".
Na drugoj strani, pristalice Vojvodine iliti "firma", priredili su veliku bakljadu i obasjali tribine novosadskog stadiona.
Utakmica je privukla veliku pažnju i zbog pozicije dva kluba na tabeli. Crveno-beli su u Novi Sad stigli kao lideri prvenstva, dok se Vojvodina nalazi odmah iza njih, pa duel ima posebnu važnost u borbi za vrh Superlige.
U prvom ovosezonskom susretu, odigranom na stadionu „Rajko Mitić“, Zvezda je slavila rezultatom 3:1. Za crveno-bele tada su pogađali Osman Bukari, Vasilije Kostov i Dimitrije Šarić, dok je jedini gol za Novosađane postigao Nardin Mulahusejnović.
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