HOROR U NEMAČKOJ: Država zabranjuje najjaču stranku opozicije?
BERLIN kreće u obračun sa najpopularnijom strankom Alternativom za Nemačku (AfD). Nemački ministar pravde Stefani Hubig zalaže se za „ozbiljnu i sistematsku proveru“ da li postoje uslovi za pokretanje postupka zabrane stranke AfD.
„Uverena sam da sada moramo ozbiljno i sistematski da proverimo da li postoje pretpostavke za pokretanje postupka zabrane“, izjavila je Hubig.
Početkom ovog meseca, stranka AfD je prvi put osvojila mesto predsednika pokrajinskog parlamenta u Saksoniji-Anhaltu, probivši tako politički „vatreni zid“ koji su održavale stranke establišmenta. Njen uspon naveo je parlamentarne lidere Socijaldemokrata da zatraže formiranje radne grupe na saveznom i pokrajinskom nivou koja bi razmotrila mogućnost zabrane rada ove stranke, uz optužbe da AfD ugrožava demokratiju iznutra i promoviše ekstremizam.
Nemačka obaveštajna služba za unutrašnju bezbednost takođe je pokušala da ovu stranku zvanično klasifikuje kao desničarsku ekstremističku organizaciju, ali je sud u Kelnu u februaru blokirao tu odluku do okončanja daljeg pravnog postupka.
AfD i dalje vodi među nemačkim strankama po popularnosti, sa podrškom od 29 odsto.
(Sputnjik)
Preporučujemo
DA LI SE CRTA NOVA MAPA EVROPE? Moldavija razmatra ujedinjenje sa Rumunijom
08. 11. 2026. u 13:57
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)