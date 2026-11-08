Svet

HOROR U NEMAČKOJ: Država zabranjuje najjaču stranku opozicije?

Novosti online

08. 11. 2026. u 18:23

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BERLIN kreće u obračun sa najpopularnijom strankom Alternativom za Nemačku (AfD). Nemački ministar pravde Stefani Hubig zalaže se za „ozbiljnu i sistematsku proveru“ da li postoje uslovi za pokretanje postupka zabrane stranke AfD.

ХОРОР У НЕМАЧКОЈ: Држава забрањује најјачу странку опозиције?

Foto: AP Photo/dpa,Bernd Jutrczenka

„Uverena sam da sada moramo ozbiljno i sistematski da proverimo da li postoje pretpostavke za pokretanje postupka zabrane“, izjavila je Hubig.

Početkom ovog meseca, stranka AfD je prvi put osvojila mesto predsednika pokrajinskog parlamenta u Saksoniji-Anhaltu, probivši tako politički „vatreni zid“ koji su održavale stranke establišmenta. Njen uspon naveo je parlamentarne lidere Socijaldemokrata da zatraže formiranje radne grupe na saveznom i pokrajinskom nivou koja bi razmotrila mogućnost zabrane rada ove stranke, uz optužbe da AfD ugrožava demokratiju iznutra i promoviše ekstremizam.

Nemačka obaveštajna služba za unutrašnju bezbednost takođe je pokušala da ovu stranku zvanično klasifikuje kao desničarsku ekstremističku organizaciju, ali je sud u Kelnu u februaru blokirao tu odluku do okončanja daljeg pravnog postupka.

AfD i dalje vodi među nemačkim strankama po popularnosti, sa podrškom od 29 odsto.

(Sputnjik)

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