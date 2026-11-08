ŠESTORO MRTVIH, 16 POVREĐENIH, A MARŠ SE NE OTKAZUJE: Tusk doneo odluku posle pucnjave u Krakovu
VLASTI u Varšavi neće zabraniti tradicionalni marš nacionalista uprkos pucnjavi u Krakovu u subotu, poručio je večeras premijer Poljske Donald Tusk.
Nacionalistički pokreti u Poljskoj svake godine 11. novembra, na Dan nezavisnosti, organizuju Marš nezavisnosti. Prethodnih godina ova manifestacija često je bila praćena neredima i sukobima.
- Niko ne namerava da zabrani Marš nezavisnosti. Spekulacije o tome predstavljaju uobičajene dezinformacije - napisao je Tusk na platformi Iks.
On je pozvao sve učesnike predstojećeg marša da se „uzdrže od agresije i pokažu poštovanje prema policajcima koji obezbeđuju sigurnost manifestacije”.
Poljski premijer zatražio je i da se odustane od tradicionalnih kontramitinga, „kako se ne bi otežalo održavanje reda i bezbednosti na ulicama Varšave”.
- U ovom tužnom trenutku računam na vašu odgovornost i duboko promišljanje - zaključio je Tusk.
Poljska policija saopštila je da je u subotu uveče u centru Krakova nepoznata osoba pucala iz automobila u pokretu. Policija je kasnije objavila da je šest osoba poginulo, a 16 povređeno, među kojima su i policajci.
Napadač je uhapšen, ranjen je i nalazi se u bolnici. Tokom pretresa njegove kuće pronađena su tela njegove sestre i roditelja.
(Politika onlajn)
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