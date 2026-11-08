Svet

ŠESTORO MRTVIH, 16 POVREĐENIH, A MARŠ SE NE OTKAZUJE: Tusk doneo odluku posle pucnjave u Krakovu

P. Đurđević

08. 11. 2026. u 19:58

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

VLASTI u Varšavi neće zabraniti tradicionalni marš nacionalista uprkos pucnjavi u Krakovu u subotu, poručio je večeras premijer Poljske Donald Tusk.

ШЕСТОРО МРТВИХ, 16 ПОВРЕЂЕНИХ, А МАРШ СЕ НЕ ОТКАЗУЈЕ: Туск донео одлуку после пуцњаве у Кракову

foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Nacionalistički pokreti u Poljskoj svake godine 11. novembra, na Dan nezavisnosti, organizuju Marš nezavisnosti. Prethodnih godina ova manifestacija često je bila praćena neredima i sukobima.

- Niko ne namerava da zabrani Marš nezavisnosti. Spekulacije o tome predstavljaju uobičajene dezinformacije - napisao je Tusk na platformi Iks.

On je pozvao sve učesnike predstojećeg marša da se „uzdrže od agresije i pokažu poštovanje prema policajcima koji obezbeđuju sigurnost manifestacije”.

Poljski premijer zatražio je i da se odustane od tradicionalnih kontramitinga, „kako se ne bi otežalo održavanje reda i bezbednosti na ulicama Varšave”.

- U ovom tužnom trenutku računam na vašu odgovornost i duboko promišljanje - zaključio je Tusk.

Poljska policija saopštila je da je u subotu uveče u centru Krakova nepoznata osoba pucala iz automobila u pokretu. Policija je kasnije objavila da je šest osoba poginulo, a 16 povređeno, među kojima su i policajci.

Napadač je uhapšen, ranjen je i nalazi se u bolnici. Tokom pretresa njegove kuće pronađena su tela njegove sestre i roditelja.

(Politika onlajn)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Brak im je - smrtna presuda: Ova 3 znaka Zodijaka ne žele da se obavežu

Brak im je - smrtna presuda: Ova 3 znaka Zodijaka ne žele da se obavežu