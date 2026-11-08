"VELIKI KORAK UNAZAD U ISTORIJI" Tramp vidno razočaran obećava veliki povratak
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ocenio je danas da su Sjedinjene Američke Države rezultatima poslednjih međuizbora "napravile veliki korak unazad u istoriji", istakavši da je i berza, koja je tokom njegovog mandata bila "raketa", pretrpela jednodnevni gubitak od tri biliona dolara.
"Ali ne bojte se, vratićemo se, veći i snažniji nego ikada", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.
Demokrate su na međuizborima za američki Kongres 3. novembra osvojile većinu u oba doma - 241 mesto u Predstavničkom domu, gde je republikancima pripalo 162, a u Senatu su dobile 54 mesta, naspram 44 za republikance.
Kada je reč o izboru guvernera saveznih američkih država, demokratski kandidati su pobedili u 28 država, a republikanci u 20.
U odnosu na prethodne izbore, demokrate su osvojile četiri guvernerska mesta više, a republikanci četiri manje.
Za kontrolu nad Senatom potrebno je 51 mesto, dok je za kontrolu Predstavničkog doma potrebno 218 mesta.
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