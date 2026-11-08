SPECIJALNI predstavnik predsednika Rusije za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom i direktor Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dmitrijev izjavio je da je Vladimir Zelenski oduvek bio protiv mirovnog sporazuma i predsednika SAD Donalda Trampa.

foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia + Economou/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Zelenski je oduvek bio i delovao protiv Trampa i protiv mira - napisao je Dmitrijev na društvenoj mreži Iks.

On je takođe izrazio uverenje da će mirovne inicijative predsednika SAD biti uspešne, uprkos protivljenju Kijeva.

Zelensky has always been and acted anti-Trump and anti-peace. He just hid it better before. President Trump’s peace initiatives will succeed despite warmongering resistance. 🕊️ — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) November 8, 2026

Dmitrijev je to izjavio komentarišući objavu o intervjuu Zelenskog za televiziju Si-En-En, u kojem je on ocenio kao navodno opasnu ideju specijalnog izaslanika američkog predsednika Džareda Kušnera da se Rusija uključi u razgovore o budućoj arhitekturi evropske bezbednosti.

Kušner je nakon konsultacija u Briselu ranije saopštio da SAD nameravaju da uključe Rusiju u pregovore o formiranju nove arhitekture bezbednosti u Evropi u okviru rešavanja ukrajinskog sukoba.

Sledeća runda trilateralnih pregovora Rusije, SAD i Ukrajine planirana je za 10. i 11. novembar u Abu Dabiju.

Specijalni izaslanik američkog predsednika Stiv Vitkof izjavio je da strane nameravaju da razgovaraju o bezbednosnim garancijama, deeskalaciji, humanitarnim pitanjima i narednim koracima ka mirnom rešavanju sukoba.

Kremlj je potvrdio učešće ruske delegacije na pregovorima. Delegaciju će predvoditi pomoćnik predsednika Rusije Vladimir Medinski.

(Politika onlajn)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja