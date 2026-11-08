UŽIVO: VOJVODINA - ZVEZDA: Derbi kola u Novom Sadu, Ivanić i Arnautović od starta!

CRVENA zvezda je uspela da ostvari prvu pobedu u Ligi konferencije, savladaši Inter Eskaldes (2:1). Odmora nema puno, jer je na redu derbi Superlige Srbije sa Vojvodinom. Utakmicu koja se igra na "Karađorđu" možete pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Vojvodina - Crvena zvezda (početak, 19)

Sastavi timova:

VOJVODINA (4-2-3-1): Rosić – Sukačev, Mašović, Suč, Nikolić – Zukić, Petrović – Ranđelović, Kokanović, Kolarević - Mulahusejnović.

CRVENA ZVEZDA (4-3-2-1): Mateus – Gudelj, Luksen, Gaštarov, Nakajama – Krunuić, Lučić, Handel – Kostov, Ivanić – Arnautović.

Uoči meča:

Duel dve prvoplasirane ekipe u Novom Sadu može da reši dosta toga. U slučaju da beogradski crveno-beli trujumfuju imali bi velikih 11 bodova prednost, dok bi ukoliko trijumfuje Vojvodine bilo pet bodova u koris aktuelnog šampiona.

U prvom duelu na stadionu "Rajko Mitić", Zvezda je pobedila sa 3:1. Tad su strelci bili Osman Bukari, Vasilije Kostov i Dimitrije Šarić, dok je za "lale" pogodio Nardin Mulahusejnović.

Vojvodina je nedavno neprijatno iznenadila, pošto je eliminisana iz Kupa Srbije od Slovena iz Rume (0:1). Ipak, brzo je to zaboravila i savladala je OFK Beograd (2:0).

Izabranici Alberta Rijere su u seriji od sedam prvenstvenih pobeda. Jedini put kad nisu slavili ove sezone desilo se 10. septembra kad je bilo nerešeno - 0:0 protiv Radnika u Surdulici.

Zvezda je trenutno prva na tabeli sa 40 bodova, Novosađani zauzimaju drugo mesto sa 32, imaju tri više od Železničara.

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