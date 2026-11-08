Pogledajte kako je Mačva drugi put utišala Humsku: Knežević kaznio Partizan (VIDEO)
Nakon prvog poluvremena gosti imaju gol prednosti.
Fudbaleri Partizana ponovo su se našli u rezultatskom zaostatku protiv Mačve, pošto su gosti iz Šapca u utakmici 15. kola Superlige Srbije stigli do vođstva od 2:1.
Nakon što je Mačva povela preko Vasilija Đurića, a Zubairu spektakularnim pogotkom sa oko 16 metara iz gotovo mrtvog ugla doneo izjednačenje crno-belima, usledio je novi udarac za domaćina.
Strelac drugog gola za goste bio je Danilo Knežević u 36. minutu, koji je iskoristio gužvu u kaznenom prostoru i sa same ivice peterca, iz srca šesnaesterca, poslao loptu u mrežu.
Akciji je prethodila velika prilika Vidakova, čiji je udarac glavom Marko Milošević uspeo da odbrani. Ipak, fudbaleri Partizana nisu uspeli da izbace loptu iz svog kaznenog prostora, pa je usledila kazna i Mačva je ponovo stigla do prednosti.
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