POTPUNO lansiranje niskoorbitne konstelacije satelita Rassvet omogućiće kontrolu dronova duboko unutar ukrajinske teritorije, izveštava "Fajnenšel tajms".

Foto: AI generated/ChatGPT

- Najveća opasnost nije samo u tome što će Rusija dobiti alternativu sistemu Starlink, već i u tome što će relativno jeftini udarni dronovi postati oružje sposobno da otkriva, prati i pogađa pokretne ciljeve duboko unutar ukrajinske teritorije - navodi se u tekstu, prenose RIA Novosti.

Kako se ističe u analizi, uzimajući u obzir rast ruske proizvodnje bespilotnih letelica, to bi moglo značajno da poveća efikasnost napada na vojnu infrastrukturu.

U martu je ruska vazduhoplovno-kosmička kompanija "Biro 1440" izvela u orbitu 16 satelita niskoorbitalne konstelacije "Rassvet".

Sateliti su razvijeni na osnovu sopstvene platforme kompanije i opremljeni su komunikacionim sistemom zasnovanim na arhitekturi 5G NTN, unapređenim sistemom napajanja, terminalima nove generacije za međusatelitsku lasersku komunikaciju i plazma pogonskim sistemom.

U junu je ruski predsednik Vladimir Putin, tokom susreta sa pripadnicima oružanih snaga, istakao da domaće rešenje ni po čemu ne zaostaje za sistemom Starlink, a možda ga u nekim aspektima čak i prevazilazi.

(RT Balkan)

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