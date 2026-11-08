Kakva majstorija u Humskoj! Mačva šokirala Partizan, Zubairu uzvratio spektakularnim golom
Atraktivan početak meča u Humskoj.
Fudbaleri Partizana i Mačve igraju utakmicu 15. kola Superlige Srbije, a gosti iz Šapca prvi su stigli do prednosti u Humskoj, pre nego što je Zubairu spektakularnim pogotkom vratio crno-bele u meč – 1:1.
Mačva je povela posle sjajne akcije i još boljeg poteza Vasilija Đurića. Čolović je uputio centaršut, a Đurić je na izvanredan način zahvatio loptu i poslao je u mrežu za vođstvo gostiju.
Odgovor Partizana stigao je preko Zubairua, koji je izuzetno atraktivnim udarcem matirao golmana Jovanovića.
Fudbaler crno-belih šutirao je gotovo iz mrtvog ugla, sa oko 16 metara, i potpuno iznenadio čuvara mreže Mačve, koji je morao bolje da reaguje u toj situaciji.
Tako je Partizan uspeo da anulira prednost gostiju, a Zubairu je svojim potezom obeležio dosadašnji tok susreta.
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