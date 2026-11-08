Bivši igrač Zvezde junak Atalante (VIDEO)

SJAJNA forma reprezentativca Crne Gore.

FOTO: Tanjug/Tiziano Ballabio/LaPresse via AP

Nikola Krstović je junak Atalanta. Tim iz Bergama je kao gost u 11. kolu Serije A pobedio Moncu sa 1:0.

Upravo je bivši napadač Crvene zvezde bio strelac, pa je direktno uticao na to da "boginja provincije" osvoji tri boda.

Odlučujući trenutak dogodio se u 49. minutu kad je uspeo da savlada Noeal Tornkvista. Ovo je bio njegov sedmi prvenstveni pogodak, što ga čini trenutno četvrtin strelcem lige.

Bolji od njega su samo, Antonio Raimondo (Frozinone), Donijel Malen (Roma) koji su postigli po osam pogodak, dok je na čelu liste Gustavo Varela (Monca) sa devet pogodaka.

Atalanta je posle ove pobede na 12. mestu na tabeli Serije A sa 14 bodova. Monca je na 18. mestu sa sedam.

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