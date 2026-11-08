PRVI KORAK JE POVLAČENJE SA SVIH FRONTOVA PA I IZ GAZE?! Protivnik Netanjahua dobio mandat za formiranje nove vlade, evo šta je prvo rekao

LIDER izraelske stranke Jašar Gadi Ajzenkot dobio je danas od predsednika Izraela Isaka Hercoga mandat za formiranje nove vlade.

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- Očekujem od vas da učinite sve što je u vašoj moći da formirate vladu koja će služiti celoj naciji - rekao je Hercog na svečanoj ceremoniji u predsedničkoj rezidenciji, prenosi Tajms of Izrael.

On je izrazio nadu da će nova vlada doprineti "jedinstvu, povezivanju i izlečenju" svih delova izraelskog društva. Ajzenkot je rekao da mandat prihvata sa "dubokim osećajem dužnosti i jasnim razumevanjem velike odgovornosti i tereta" koji su na njegovim plećima, istakavši da su pred njim "svi građani Izraela".

Bivši načelnik Generalštaba izraelske vojske ocenio je da se Izrael nalazi u "teškom i presudnom vanrednom periodu", dok ratni frontovi ostaju otvoreni, a zemlja se istovremeno suočava sa "razornom diplomatskom krizom".

- Mandatom koji mi je danas poveren posvećen sam formiranju vlade nacionalnog jedinstva. To će zahtevati kreativne i vanredne političke poteze. Izrael nema privilegiju da gubi vreme ili da ponavlja beskrajne izborne ciklus - rekao je Ajzenkot.

Predsednik Izraela Isak Hercog obavio je konsultacije sa stranačkim delegacijama koje predstavljaju svih 120 novoizabranih članova Kneseta u sredu i četvrtak. Ajzenkot je dobio 67 preporuka za premijera, dok je Netanjahu dobio 46. Ajzenkot sada ima 28 dana da formira vladu, a Hercog je ovlašćen da mu odobri produženje do 14 dana ako bude potrebno.

(Tanjug)