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PRVI KORAK JE POVLAČENJE SA SVIH FRONTOVA PA I IZ GAZE?! Protivnik Netanjahua dobio mandat za formiranje nove vlade, evo šta je prvo rekao

С.А.М.

08. 11. 2026. u 17:05

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LIDER izraelske stranke Jašar Gadi Ajzenkot dobio je danas od predsednika Izraela Isaka Hercoga mandat za formiranje nove vlade.

ПРВИ КОРАК ЈЕ ПОВЛАЧЕЊЕ СА СВИХ ФРОНТОВА ПА И ИЗ ГАЗЕ?! Противник Нетанјахуа добио мандат за формирање нове владе, ево шта је прво рекао

Foto: Tanjug/AP Photo/Baz Ratner

 - Očekujem od vas da učinite sve što je u vašoj moći da formirate vladu koja će služiti celoj naciji - rekao je Hercog na svečanoj ceremoniji u predsedničkoj rezidenciji, prenosi Tajms of Izrael.

On je izrazio nadu da će nova vlada doprineti "jedinstvu, povezivanju i izlečenju" svih delova izraelskog društva. Ajzenkot je rekao da mandat prihvata sa "dubokim osećajem dužnosti i jasnim razumevanjem velike odgovornosti i tereta" koji su na njegovim plećima, istakavši da su pred njim "svi građani Izraela".

Bivši načelnik Generalštaba izraelske vojske ocenio je da se Izrael nalazi u "teškom i presudnom vanrednom periodu", dok ratni frontovi ostaju otvoreni, a zemlja se istovremeno suočava sa "razornom diplomatskom krizom".

 - Mandatom koji mi je danas poveren posvećen sam formiranju vlade nacionalnog jedinstva. To će zahtevati kreativne i vanredne političke poteze. Izrael nema privilegiju da gubi vreme ili da ponavlja beskrajne izborne ciklus - rekao je Ajzenkot.

Predsednik Izraela Isak Hercog obavio je konsultacije sa stranačkim delegacijama koje predstavljaju svih 120 novoizabranih članova Kneseta u sredu i četvrtak. Ajzenkot je dobio 67 preporuka za premijera, dok je Netanjahu dobio 46. Ajzenkot sada ima 28 dana da formira vladu, a Hercog je ovlašćen da mu odobri produženje do 14 dana ako bude potrebno.

(Tanjug)

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