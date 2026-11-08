RANJENI HEROJI ĆE DOBITI PRIZNANJA GRADA, DIREKTNO SE ISPREČILI POMAHNITALOM TERORISTI: Oglasio se gradonačelnik Krakova o policajcima

GRADONAČELNIK Krakova Lukaš Gibala pokrenuo je inicijativu da dvojica policajaca, koji su teško ranjeni tokom intervencije u subotu, dobiju titulu počasnih građana prestonog kraljevskog grada Krakova.

Beata Zawrzel/Tanjug/AP

Reč je o starijim policijskim službenicima Arturu Moranskom i Jakubu Kuliku, koji su se suprotstavili naoružanom napadaču. Gibała je o svom predlogu obavestio javnost objavom na društvenim mrežama, uz koju je priložio i fotografiju pisma upućenog predsedniku Gradskog veća Krakova Jakubu Koseku, prenosi poljska TV Republika.

Policajci bi trebalo da dobiju posebno priznanje

U pismu upućenom predsedniku Gradskog veća Krakova, Lukaš Gibała obrazložio je inicijativu postupanjem dvojice policajaca tokom tragičnih događaja 7. novembra 2026. godine.

- Obojica policijskih službenika pokazala su izuzetnu hrabrost, junaštvo i požrtvovanost, suprotstavivši se naoružanom napadaču i rizikujući sopstvene živote kako bi zaštitili stanovnike i goste Krakova - navodi se.