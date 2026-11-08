RANJENI HEROJI ĆE DOBITI PRIZNANJA GRADA, DIREKTNO SE ISPREČILI POMAHNITALOM TERORISTI: Oglasio se gradonačelnik Krakova o policajcima
GRADONAČELNIK Krakova Lukaš Gibala pokrenuo je inicijativu da dvojica policajaca, koji su teško ranjeni tokom intervencije u subotu, dobiju titulu počasnih građana prestonog kraljevskog grada Krakova.
Reč je o starijim policijskim službenicima Arturu Moranskom i Jakubu Kuliku, koji su se suprotstavili naoružanom napadaču. Gibała je o svom predlogu obavestio javnost objavom na društvenim mrežama, uz koju je priložio i fotografiju pisma upućenog predsedniku Gradskog veća Krakova Jakubu Koseku, prenosi poljska TV Republika.
Policajci bi trebalo da dobiju posebno priznanje
U pismu upućenom predsedniku Gradskog veća Krakova, Lukaš Gibała obrazložio je inicijativu postupanjem dvojice policajaca tokom tragičnih događaja 7. novembra 2026. godine.
- Obojica policijskih službenika pokazala su izuzetnu hrabrost, junaštvo i požrtvovanost, suprotstavivši se naoružanom napadaču i rizikujući sopstvene živote kako bi zaštitili stanovnike i goste Krakova - navodi se.
Preporučujemo
ON JE BRUTALNO SEJAO SMRT U KRAKOVU: Mihau Okšinjski (24) Poljsku zavio u crno
07. 11. 2026. u 20:03
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)