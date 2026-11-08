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RANJENI HEROJI ĆE DOBITI PRIZNANJA GRADA, DIREKTNO SE ISPREČILI POMAHNITALOM TERORISTI: Oglasio se gradonačelnik Krakova o policajcima

С.А.М.

08. 11. 2026. u 16:54

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GRADONAČELNIK Krakova Lukaš Gibala pokrenuo je inicijativu da dvojica policajaca, koji su teško ranjeni tokom intervencije u subotu, dobiju titulu počasnih građana prestonog kraljevskog grada Krakova.

РАЊЕНИ ХЕРОЈИ ЋЕ ДОБИТИ ПРИЗНАЊА ГРАДА, ДИРЕКТНО СЕ ИСПРЕЧИЛИ ПОМАХНИТАЛОМ ТЕРОРИСТИ: Огласио се градоначелник Кракова о полицајцима

Beata Zawrzel/Tanjug/AP

Reč je o starijim policijskim službenicima Arturu Moranskom i Jakubu Kuliku, koji su se suprotstavili naoružanom napadaču. Gibała je o svom predlogu obavestio javnost objavom na društvenim mrežama, uz koju je priložio i fotografiju pisma upućenog predsedniku Gradskog veća Krakova Jakubu Koseku, prenosi poljska TV Republika.

Policajci bi trebalo da dobiju posebno priznanje

U pismu upućenom predsedniku Gradskog veća Krakova, Lukaš Gibała obrazložio je inicijativu postupanjem dvojice policajaca tokom tragičnih događaja 7. novembra 2026. godine.

 - Obojica policijskih službenika pokazala su izuzetnu hrabrost, junaštvo i požrtvovanost, suprotstavivši se naoružanom napadaču i rizikujući sopstvene živote kako bi zaštitili stanovnike i goste Krakova - navodi se.

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