SEDMI DAN POTRAGE U ZAPOROŽSKOJ OBLASTI: Broj žrtava ruskog vazdušnog napada na selo Komišuvas porastao na 55

BROJ poginulih u ruskom vazdušnom napadu na selo Komišuvas u Zaporoškoj oblasti na jugoistoku Ukrajine porastao je na 55, dok se još 45 ljudi vode kao nestali, saopštio je danas vršilac dužnosti načelnika Zaporoške oblasne vojne uprave (OVA), Mihailo Semikin.

Foto: AP / Tanjug / (STR)

- Operacije potrage i spasavanja traju već sedmi dan nakon ruskog napada na školu u Komišuvasu, izvedenog 2. novembra. Do sada su iz ruševina izvučena tela 55 žrtava, od kojih je 29 identifikovano - naveo je Semikin u objavi na Telegram kanalu.

On je dodao da rad spasilaca otežavaju stalni napadi neprijateljskih dronova, zbog čega spasilački timovi moraju povremeno da obustavljaju potragu, prenela je agencija Ukrinform.

- Još ne možemo da kažemo kada će operacija biti završena. Najvažnije je sada pronaći sve, identifikovati poginule i pružiti porodicama odgovore o sudbini njihovih najmilijih. Istovremeno, moramo da zaštitimo živote spasilaca koji rade na mestu tragedije - istakao je Semikin.

Ruske snage izvele su 2. novembra napad na podzemnu školu u kojoj su ljudi primali humanitarnu pomoć, podsetio je Ukrinform.

Pretpostavlja se da se na tom mestu u trenutku napada nalazilo oko stotinu ljudi.

Trenutno je potvrđena smrt 55 osoba, čija su tela izvučena iz ruševina.

Prema navodima agencije Ukrinform, ruske snage su danas izvele napad dronom na spasilačke ekipe u Komišuvasu, ali tom prilikom niko nije povređen.

(Tanjug)

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