HERCOG NAJAVLJUJE: Sutra će Ajzenkot formirati novu vladu Izraela
PREDSEDNIK Izraela Isak Hercog sutra će u 17 časova po lokalnom vremenu zadužiti predsednika stranke Jašar Gadija Ajzenkota da formira sledeću vladu Izraela, saopštila je danas predsednička rezidencija.
Hercog je večeras obavestio Ajzenkota i premijera Benjamina Netanjahua o svojoj odluci nakon što je tokom vikenda vodio razgovore sa ličnostima iz celog političkog spektra, uključujući i dva rivala, navodi se u saopštenju koje prenosi Tajms of Izrael.
Tokom Hercogovih konsultacija sa stranačkim delegacijama koje predstavljaju svih 120 novoizabranih članova Kneseta u sredu i četvrtak, Ajzenkot je dobio 67 preporuka za premijera, dok je Netanjahu dobio 46.
Ajzenkot će sutra formalno primiti mandat na ceremoniji u predsedničkoj rezidenciji.
Zatim će imati 28 dana da formira vladu, a Hercog je ovlašćen da mu odobri produženje do 14 dana ako je potrebno.
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