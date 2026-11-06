"VEOMA POZITIVAN SASTANAK": Oglasio se Kremlj o kontaktima sa SAD

MOSKVA pozitivno ocenjuje sastanak u Beloj kući koji je organizovala prva dama SAD Melanija Tramp nakon humanitarne operacije u gradu Aljoški, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

foto: Pavel Byrkin / Sputnik / Profimedia

- Sam sastanak ocenjujemo pozitivno. Melanija Tramp i njen tim su zaista uložili mnogo napora kako bi se sprovela humanitarna operacija u gradu Aljoški - rekao je Peskov novinarima.

On je podsetio da su na ovoj operaciji radili komesari za ljudska prava Rusije i Ukrajine. Prema njegovim rečima, sa ruske strane je Jana Lantratova obavila veliki posao, što je i Melanija Tramp istakla.

- Naravno, to je bio veoma pozitivan sastanak. Najvažnije je da se sačuva pozitivno raspoloženje i spremnost da se nastavi ovaj humanitarni rad - poručio je Peskov.

Novinar se osvrnuo na to da se Kiril Dmitrijev, specijalni izaslanik ruskog predsednika nakon ovog susreta sastao sa američkim liderom Donalnom Trampom. Na pitanje koliko se ovakvi paralelni kanali, humanitarni i direktan politički, dopunjuju, Peskov je odgovorio:

- Odlično se dopunjuju. To je veoma dobra praksa.

Međutim, dodao je da se specijalni izaslanik ruskog predsednika Kiril Dmitrijev još nije vratio iz Sjedinjenih Država i nije izvestio ruskog lidera Vladimira Putina o rezultatima sastanka sa predsednikom Donaldom Trampom.

Grad Aljoški se nalazi na levoj obali reke Dnjepar. Zbog dejstava ukrajinskih snaga, u gradu se razvila teška humanitarna situacija, a prva dama SAD je koordinirala humanitarnu operaciju u gradu.

Ruska vojska je zbog toga obustavila vatru u pravcu Hersona u 4.00 ujutru po moskovskom vremenu 27. oktobra. Ruske trupe su očistile mine sa puta do grada Aljoški, a 30. oktobra je u grad dostavljena humanitarna pomoć, uključujući hranu, lekove, higijenske proizvode i gorivo. Stanovnici koji su želeli da odu, mogli su to da učine.

Prekid vatre je u potpunosti ispoštovan i sve je proteklo bez incidenata, izvestila je Lantratova nakon operacije. Takođe je zahvalila prvoj dami Sjedinjenih Država na pomoći i koordinaciji humanitarne misije i zamolila je da ovakve misije postanu redovne.

(RT Balkan)

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