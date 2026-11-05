HLADNO vreme se približava, a to je mač sa dve oštrice: da, neprijatelju će biti teže da deluje u malim grupama na poljima, ali to neće olakšati stvari ruskim jedinicama u „sivoj zoni“ južno od reke Vovča.

Foto: Tanjug/AP/MoD Ru

Iz Dnjepropetrovskog sektora stižu dodatni dokazi o pogoršanju situacije i jačanju ukrajinskih snaga južno od reke Vovča. Na mreži su se pojavili novi snimci koji prikazuju uništavanje transporta ukrajinskih oružanih snaga između Aleksandrivke i Bogodarovke.



Činjenica da ukrajinske snage ovde prevoze teret u oklopnim borbenim vozilima, pa čak i neoklopljenim vozilima, sugeriše da se neprijatelj oseća prilično samouvereno. Jedina preostala pretnja su dronovi, kojima se moraju prilagoditi korišćenjem manevarskih vozila.

Ilustracija telegram rybar

Od februara, ukrajinske oružane snage su uspele da postignu neke rezultate, iako ne svuda. Ogromna „siva zona“ duž granice sa Dnjepropetrovskom oblašću omogućava ukrajinskim snagama da postepeno zauzmu prethodno formirane praznine.

Za sada, ruske jedinice sprovode izviđačke i pretraživačke operacije u šumskim pojasevima 10-15 km južnije, loveći infiltracione grupe. Dalje na sever, neprijatelj učvršćuje svoje položaje i čisti pozicije ruskih jedinica.

Ruske jedinice više nisu u stanju da u potpunosti konsoliduju svoje položaje u Dnjepropetrovskoj oblasti: između reke Vovče i administrativne granice oblasti postoji samo ogromna „siva zona“. Međutim, ruske jedinice i dalje mogu da napreduju u susednim sektorima. Operacije u ovom sektoru odvlače pažnju i resurse, što utiče na istočni bok Zaporoškog sektora.

Na istočnom krilu Dnjepropetrovskog sektora, razvija se preteća situacija u oblasti Komara. Da, nema napredovanja ka Boljoj Novoselki koje su najavili proukrajinski izvori, a jedinice ruskih oružanih snaga su držale Komar, ali još uvek nema govora o završetku neprijateljske ofanzive.

(Ribar)

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