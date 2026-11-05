RUSIJA SPREMA FINANSIJSKI ZAOKRET U AFRICI: Kriptovalute kao odgovor na zapadne sankcije

AFRIKA bi mogla da postane glavni poligon za razvoj novih mehanizama međunarodnog plaćanja Rusije, zasnovanih na kriptovalutama i digitalnim finansijskim tehnologijama.

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Moskva u ovim instrumentima vidi mogućnost da zaobiđe ograničenja tradicionalnog bankarskog sistema i značajno poveća trgovinsku razmenu sa afričkim zemljama, piše.

Ruski predsednik Vladimir Putin postavio je cilj da se trgovinska razmena Rusije i Afrike udvostruči i dostigne oko 50 milijardi dolara. Međutim, za ostvarenje tog plana neophodno je prevazići brojne prepreke, pre svega u oblasti međunarodnih plaćanja.

Trenutna trgovinska razmena iznosi oko 27 milijardi dolara, od čega čak 23 milijarde otpadaju na ruski izvoz, dok afričke zemlje u Rusiju izvoze robu vrednu svega četiri milijarde dolara.

Prema procenama afričkih privrednika, za udvostručavanje razmene neophodno je povećati udeo afričkog izvoza na rusko tržište sa sadašnjih 15 na najmanje 30 odsto.

KRIPTOVALUTE KAO NOVI FINANSIJSKI MOST

Analitičari Roskongresa upozoravaju da je jedna od najvećih prepreka razvoju saradnje nedovoljno razvijena finansijska infrastruktura.

Kao moguće rešenje navodi se platforma A7 za prekogranična plaćanja, na čijoj osnovi se razvija infrastruktura za transakcije kriptovalutama, uključujući digitalnu valutu vezanu za rusku rublju.

Platforma je već započela širenje na afričko tržište, otvaranjem predstavništava u Zimbabveu i Nigeriji u septembru 2025. godine.

Istovremeno, rusko zakonodavstvo omogućilo je upotrebu digitalnih valuta u spoljnotrgovinskim transakcijama pod propisanim uslovima, čime je otvoren prostor za razvoj alternativnih sistema plaćanja.

AFRIKA POSTAJE KRIPTOVALUTNA SILA

Podsaharska Afrika jedan je od najbrže rastućih regiona u svetu kada je reč o upotrebi kriptovaluta. Prema podacima Roskongresa, aktivnost u ovoj oblasti porasla je za više od 50 odsto na godišnjem nivou.

Najperspektivnijim tržištima smatraju se Južnoafrička Republika, Etiopija, Kenija, Gana, Uganda i Kamerun.

Posebno se izdvaja Nigerija, koja je među svetskim liderima po interesovanju stanovništva za kriptovalute.

Ipak, stručnjaci naglašavaju da je njihova upotreba u Africi zasad uglavnom vezana za pojedinačne korisnike, dok organizovani sistemi plaćanja u međunarodnoj trgovini tek treba da se razviju.

MOGU LI KRIPTOVALUTE ZAMENITI TRADICIONALNE BANKE?

Ruski izvoznici već ispituju mogućnosti upotrebe kriptovaluta u međunarodnim transakcijama. Od 2025. godine, uz učešće Ruskog izvoznog centra, sprovode se eksperimenti sa ovim instrumentima.

„Kriptovalute značajno pojednostavljuju prekogranična plaćanja“, istakla je predstavnica centra Angelina Akimenko.

Međutim, postoje i ozbiljni rizici. Profesor Aleksej Vojlukov upozorava da kriptovalute ne rešavaju automatski problem likvidnosti.

Rusija bi, na primer, mogla da kupuje bitkoine za rublje i šalje ih inostranstvu, ali bi za njihovu ponovnu kupovinu bila potrebna strana valuta, što ponovo otvara pitanje međunarodnih transfera.

Dodatnu prepreku predstavlja neusklađenost zakonodavstva afričkih država.

Ipak, u Moskvi se digitalne valute sve više posmatraju kao važan instrument buduće spoljne trgovine, a Afrika kao prostor na kojem bi novi finansijski mehanizmi mogli da pokažu svoje mogućnosti.

sputnikportal.rs

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