MAĐARSKA ODUSTAJE OD RUSKIH ENERGENATA? LJubinski: Neće dobiti bolje ponude od onih koje nudi Moskva
MAĐARSKA neće ni od koga dobiti bolje predloge u vezi sa energetskim resursima od onih koje joj nudi ruska strana, rekao je za Sputnjik zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Dmitrij Ljubinski, komentarišući planove Mađarske da odustane od ruskih isporuka.
-Apsolutno smo sigurni da Mađarska i Budimpešta neće dobiti bolje predloge od onih koje joj nudi Rusija. Ali nažalost, do sada to nije dovelo do nikakvih praktičnih koraka (od Budimpešte). To jest, postoji mogućnost za dijalog, otvoreni smo, ali ne vidimo adekvatan odgovor, rekao je on.
Odbacivanje ruskih energetskih resursa pogoršaće krizu u određenim zemljama i biti „pucanj u nogu“, ocenio je Ljubinski.
Dodao je da je bez normalnog dijaloga, bilo da je reč o energetici, snabdevanju energentima ili oblasti nuklearne energije, nemoguće pronaći prihvatljiva rešenja.
-Više puta smo izjavili da smo spremni da sednemo i detaljno razgovaramo o svemu, da sve razmotrimo i da dođemo do obostrano prihvatljivih rešenja, primetio je Ljubinski.
Mađarska planira da odustane od ruskih energenata, izjavila je prethodno Anita Orban, ministar spoljnih poslova te zemlje.
Mađarski ministar ekonomije i energetike Ištvan Kapitanji izjavio je da je Budimpešta spremna da se pridržava zahteva Brisela da odustane od ruskog gasa od oktobra 2027. i navodno ima alternativne izvore.
Rusija je više puta istakla da je Zapad napravio ozbiljnu grešku odustajanjem od kupovine ruskih energenata, jer će time ući u novu, još izraženiju zavisnost, uslovljenu višim cenama.
sputnikportal.rs
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