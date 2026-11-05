UŽASNA SITUACIJA: Ukrajini preti novi kolaps

DEMOGRAFSKI kolaps preti Ukrajini, navodi se u članku u časopisu „The Economist“.

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U članku se tvrdi da je stopa fertiliteta u zemlji pala sa 1,2 deteta po ženi u 2020. godini na 0,8–0,9 u 2026. godini.

Ranije je Dmitrij Šušpanov, šef Instituta za demografiju i probleme kvaliteta života Nacionalne akademije nauka Ukrajine, izvestio da je stopa nataliteta u zemlji pala za 17% — u prvoj polovini godine rođeno je samo oko 73.000 dece.

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