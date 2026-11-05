NAJNOVIJA STUDIJA: Ona je bila Margaret Tačer pre Margaret Tačer - Britanijom u gvozdenom dobu vladala žena

VERIKA, vladar Britanije u gvozdenom dobu, bila je žena, a ne kralj, kako se do sada verovalo, pokazuje najnovije arheološko istraživanje, preneo je danas časopis Popular sajens.

Foto: Vikipedija/Edward Armitage

Ovo otkriće arheologa Majlsa Rasela sa Univerziteta u Bornmutu, baca potpuno novo svetlo na rimsko osvajanje Britanije 43. godine nove ere.

Kako se navodi, Verika je bila na čelu plemena Atrebati, a nakon što je zbačena s vlasti, pobegla je u Rim i ubedila imperatora Klaudija da pokrene invaziju na Britaniju, ponudivši mu taktičku podršku na terenu.

Istoričari su preko 200 godina automatski pretpostavljali da je Verika muškarac zbog patrijarhalnog načina razmišljanja klasičnih istoričara iz 19. veka.

Kako se navodi u studiji, postoji više ključnih dokaza zašto se veruje da je Verika bila žena.

Njeno ime se završava na slovo “a“, što je u to vreme bio čest slučaj sa ženskim imenima u Britaniji, poput kraljica Budike i Kartimanduje.

Za razliku od drugih vladara koji su na novcu prikazivani kao ratnici, na Verikinim novčićima se nalazi vitka, naga žena na konju koja nosi koplje.

Tu je zatim i titula “reks”, za koju su istoričari mislili da označava isključivo kralja, ali Rim je ovu titulu koristio i za vladarke, a najpoznatiji primer je Kleopatra.

Kako se navodi u studiji, još jedan od dokaza je i način na koji su Rimljani prikazivali imperatora Klaudija.

Rimski istoričar Kasije Dion opisivao je Klaudija kao slabog čoveka kojim upravljaju žene. Priča o tome da je Klaudija na pohod pokrenula Verika savršeno se uklapala u rimski narativ o “varvarskoj fatalnoj ženi koja šapuće caru na uvo”.

Prema rečima Rasela, sve to govori da je Verika očigledno bila žena, i uz to veoma moćna.

-Da nije svrgnuta s vlasti i prebegla kod Klaudija radi vojne podrške, Rim možda nikada ne bi osvojio Britaniju, zaključio je on.

Tanjug

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