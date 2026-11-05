PRESEČENA ŽILA KUCAVICA, RUSI SVOJIM JEZIVIM NOŽEM UGASILI POSLEDNJU NADU: Uništen most koji ukrajinskoj vojsci život znači

RUSKA vojska izvela je masovan napad na most preko Dnjestarskog limana u Odeskoj oblasti, koji povezuje mesta Karolino-Bugaz i Zatoka.

Tanjug/AP/Ukrainian Emergency Service

Prema podacima monitoring-resursa i ratnih dopisnika, na most je tokom pola sata ispaljeno najmanje 18 raketa i avio-bombi.

Oštećeni su noseći elementi konstrukcije i rasponi mosta, a saobraćaj preko njega potpuno je obustavljen.

Koordinator ilegalnog pokreta otpora u Nikolajevu Sergej Lebedev izjavio je za portal AIF.ru da je ovaj most bio jedina drumska veza koja je povezivala jugozapadne delove Odeske oblasti sa ostatkom Ukrajine.

Prema njegovim rečima, most je korišćen za snabdevanje ukrajinskih jedinica, uključujući i dopremanje tereta iz dunavskih luka.

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