Lažna dojava o bombi na letu Peskara–Brisel: Serija napada na avio-saobraćaj se nastavlja
U AVIONU koji je leteo iz italijanskog grada Peskare za aerodrom Šarlroa u Briselu proglašena je uzbuna za koju se ispostavilo da je lažna, preneli su danas italijanski mediji.
Ubrzo nakon poletanja iz Italije, u toaletu aviona pronađena je poruka na kojoj je pisalo “bomba”, nakon čega je pilot odmah obavestio kontrolu letenja, a po sletanju aviona u Brisel pokrenut je krizni protokol, preneo je portal Il Peskara.
Putnici su bezbedno evakuisani i detaljno pregledani uz pomoć policijskih pasa za otkrivanje eksploziva. Nakon detaljne provere letelice i prtljaga, zvanično je potvrđeno da je reč o lažnoj uzbuni.
Ukrcavanje za povratni let ka Peskari je u toku.
-Rukovođenje kriznim štabom, uz blisku saradnju sa svim nadležnim službama, omogućilo je da se incident reši što je brže moguće, bez daljeg ometanja rada aerodroma, navodi se u saopštenju aerodroskih službi.
Ranije danas, oko dvadeset letova širom Evrope bilo je meta lažnih dojava o postavljenim bombama.
Avion koji je dolazio iz Varšave, jutros je sleteo na aerodrom u Briselu nakon prijema sumnjive dojave. Na osnovu policijske istrage, procenjeno je da nisu potrebne dodatne bezbednosne mere.
Tanjug
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