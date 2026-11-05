IZRAEL DOBIJA MANJINSKU VLADU? Arapi spremni da podrže Ajzenkota, ali ne i da ruše vladu
ZAJEDNIČKA lista, politička koalicija koja okuplja arapske stranke i predstavlja interese arapske manjine u Izraelu, saopštila je danas predsedniku te zemlje Isaku Hercogu da je spremna da podrži formiranje manjinske vlade koju bi predvodio Gadi Ajzenkot, lider stranke Jašar, ali bez ulaska u vladajuću koaliciju.
Predstavnici ove političke grupacije istakli su da ne nameravaju da obore takvu vladu, čak ni u slučaju rata, prenosi Tajms of Izrael.
Delegacija Zajedničke liste preporučila je Hercogu da poveri Ajzenkotu mandat za formiranje vlade, čime bi se otvorio put za smenu aktuelnog premijera Benjamina Netanjahua, uprkos značajnim političkim neslaganjima između ove koalicije i Ajzenkota.
Lider liste Jusef Džabarin izjavio je da podrška ovom predlogu odražava zahtev arapskih birača za promenama, ukazujući na rasizam, diskriminaciju, kriminal i isključenost arapskih građana, za koje tvrdi da su obeležili period aktuelne vladajuće koalicije.
On je priznao da postoje neslaganja sa Ajzenkotom po brojnim pitanjima, uključujući njegove političke stavove, kao i ono što je Džabarin ocenio kao "nedostatak odlučne reakcije na podsticanje neprijateljstva prema arapskim građanima tokom predizborne kampanje".
-Ne biramo između dobrog i boljeg, već između onoga što smatramo lošim i još gorim, istakao je Džabarin.
Upitan o bezbednosti Izraela i mogućnosti pokretanja velike vojne operacije, Džabarin je rekao da bi Zajednička lista nastojala da pronađe alternative zasnovane na miru.
-Ne postoje vojna rešenja. Pokušavamo da promovišemo alternative zasnovane na miru, rekao je on, dodajući da njegova stranka ne bi učestvovala u vojnoj operaciji.
Poslanik Ahmad Tibi izjavio je da bi Zajednička lista podržala manjinsku vladu izvan vladajuće koalicije, ali da ne želi da učestvuje u formiranju vlade koja bi se ubrzo potom raspala.
-Ako budemo podržavali vladu spolja, ne želimo da joj pružimo sigurnosnu mrežu, da bismo je zatim oborili mesec, dva ili tri meseca kasnije, rekao je Tibi.
On je ukazao i na političku snagu Zajedničke liste u izraelskom parlamentu, Knesetu, gde ta politička grupacija ima 11 poslaničkih mesta.
-Nijedan parlamentarni ili politički potez u Knesetu ne može da se dogodi bez Zajedničke liste, poručio je Tibi.
Ultraortodoksna jevrejska stranka Ujedinjeni judaizam Tore (UTJ) odbila je ranije danas da predloži bilo kog kandidata za mandatara za sastav nove vlade, tokom konsultacija sa predsednikom te zemlje Isakom Hercogom, čime je uskratila podršku svom dugogodišnjem savezniku, aktuelnom premijeru Benjaminu Netanjahuu.
Stranka Ujedinjeni judaizam Tore je time okončala dugogodišnji savez ove stranke sa Netanjahuom, a razlog je nezadovoljstvo što on još nije usvojio zakon koji ova stranka dugo zahteva, kojim bi studenti verskih škola, ješiva, bili izuzeti od služenja vojnog roka.
Tokom konsultacija, predstavnici stranke jasno su stavili do znanja da će njihova podrška bilo kojoj budućoj vladi zavisiti od usvajanja zakona kojim se čuvaju pomenuta izuzeća.
Na parlamentarnim izborima u Izraelu, održanim 27. oktobra, nijedna stranka nije dobila većinu od 61 mesta potrebnu za formiranje vlade, pri čemu je Netanjahuov blok osvojio 53 mesta, a opozicioni blok Gadija Ajzenkota 48 mesta, dok su arapske stranke osvojile 19 mesta.
Tanjug
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