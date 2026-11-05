PAO VISOKI UKRAJINSKI ZVANIČNIK, BEZBEDNOSNA SLUŽBA RAZBIJENA U PARAMPARČAD: Ključa u Ukrajini, država se ruši kao kula od karata
VISOKI antikorupcijski sud Ukrajine (VAKS) odredio je pritvor bez prava na plaćanje kaucije još jednom osumnjičenom u slučaju Nacionalnog antikorupcijskog biroa Ukrajine (NABU), koji se odnosi na prevarantske kol-centre pod zaštitom ukrajinskih bezbednosnih službi, objavio je ukrajinski radio NV.
Ranije u četvrtak televizijski kanal „Suspilne“ objavio je da je sud u Ukrajini odredio pritvor u trajanju od 60 dana Vladimiru Cenovu, zameniku načelnika Odeljenja za strateške istrage policije, uz mogućnost puštanja na slobodu uz kauciju od 15 miliona grivni (325.400 dolara), zbog slučaja prevarantskih kol-centara.
- VAKS je odredio pritvor Vitaliju 'Bokseru' Ribalku bez prava na plaćanje kaucije. Prema navodima NABU, on je podređeni Andreju 'Kriminalu' Osipovu i za njega je izvršavao nezakonite naloge - navodi se u saopštenju objavljenom na Telegram kanalu radija NV.
Kako prenosi radio, Ribalko se sumnjiči za učešće u kriminalnoj organizaciji i mučenje.
NABU je 4. novembra saopštio da je, u okviru operacije „Kartagina“, razotkrio novu kriminalnu organizaciju. Prema navodima tog tela, grupa je imala najmanje 12 članova, a predvodio ju je muškarac koji je ranije više puta osuđivan.
Članovi organizacije isplaćivali su novac visokim zvaničnicima pravosudnih i policijskih organa kako ne bi ometali rad prevarantskih kol-centara, trgovinu narkoticima, mučenje i otmice ljudi.
Prema informacijama NABU, u pružanje zaštite ovoj kriminalnoj mreži bili su umešani pripadnici Službe bezbednosti Ukrajine (SBU), ukrajinske policije i Kancelarije generalnog tužioca.
Istog dana, načelnik SBU Aleksandar Poklad smenio je dvojicu visokih zvaničnika te službe koji se pominju u istrazi, ali nije saopštio njihova imena.
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