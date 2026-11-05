NOVA REALNOST U KOMŠILUKU: Rumunija postaje utočište za imigrante, trećina doseljenika su stranci, a evo odakle stižu

BROJ ljudi koji se doseljavaju u Rumuniju veći je od broja onih koji je napuštaju, i to četvrtu godinu zaredom.

Foto: Alberto Grosescu/Alamy/Profimedia

To su zaključci analize koja pokazuje da je od 2022. godine broj Rumuna koji su se vratili u zemlju i stranaca koji su se doselili u Rumuniju za oko 280.000 veći od broja onih koji su otišli.

Paradoksalno, više od trećine novopridošlih čine strani državljani.

Najviše ih dolazi iz: Moldavije, Ukrajine, Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke, Kanade i Italije.

Sefora je iz Italije i jedna je od balerina Opere u Jašiju.

Dok je za mnoge Rumune Italija tokom godina predstavljala priliku za bolji život, za nju je Rumunija mesto na kojem je ostvarila svoj san.

Sefora se preselila u Jaši pre dve godine i ne planira da uskoro ode.

- Ovde, u Jašiju, ljudi vole da gledaju ples i pažljivo ga prate. U Italiji ne postoje naročito dobri uslovi za baletske igrače i mnogi odlaze u inostranstvo. Veoma je tužno otići, ali ako naš rad nije dobro plaćen, ne možemo da ostanemo - kaže Sefora Ruso, balerina Opere u Jašiju.

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Podaci analize koju je sprovela Fondacija Fridrih Ebert pokazuju da je broj ljudi koji se doseljavaju u Rumuniju veći od broja onih koji je napuštaju, i to četvrtu godinu zaredom.

- Više od trećine, zapravo, osoba koje su se doselile u Rumuniju i koje u njoj žive duže od 12 meseci jesu strani državljani - kaže sociolog Romeo Asiminej.

Od 2022. godine zemlju je napustilo nešto više od milion Rumuna.

- U svom okruženju imam prijatelje koji su se vratili iz inostranstva i rade u Rumuniji. Veoma im je teško da pronađu posao i ponovo se zaposle, makar toliko da mogu pristojno da žive - kaže jedan od sagovornika.

- Na kraju krajeva, kod kuće je najbolje, tako ja mislim. Ponekad možemo da se vodimo onom izrekom: 'Neka je hleb i najgori, ipak je bolji u tvojoj zemlji'" - rekao je drugi sagovornik.

- Više ne viđamo toliko Rumuna koji odlaze uz reči: 'Nedostaje mi domovina, ali šta da radim, moram da zaradim novac'" - zaključio je jedan mladić.

(Telegraf)

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