VAŽAN SASTANAK G7 IZMEŠTEN U POSLEDNJI ČAS: Poznato gde će se okupiti šefovi diplomatija
SASTANAK ministara spoljnih poslova Grupe sedam (G7), planiran za 9. i 10. novembar u Marseju, premešten je u Pariz iz logističkih i operativnih razloga, navedeno je u prepisci poslatoj učesnicima, u koju je uvid imao Rojters i troje diplomata.
- Sastanak ministara spoljnih poslova G7 na kraju će biti održan u ponedeljak i utorak u Parizu- navedeno je u prepisci.
Promena lokacije usledila je zbog kratkog vremenskog razmaka između održavanja sastanka G7 i Pariskog mirovnog foruma, što, prema navodima iz prepiske, zahteva značajno angažovanje ljudstva, opreme, obezbeđenja, smeštajnih kapaciteta i prevoza za delegacije.
Francusko Ministarstvo spoljnih poslova nije odgovorilo na zahtev za komentar.
(Tanjug)
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