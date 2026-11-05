Svet

VAŽAN SASTANAK G7 IZMEŠTEN U POSLEDNJI ČAS: Poznato gde će se okupiti šefovi diplomatija

D.D.

05. 11. 2026. u 11:07

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SASTANAK ministara spoljnih poslova Grupe sedam (G7), planiran za 9. i 10. novembar u Marseju, premešten je u Pariz iz logističkih i operativnih razloga, navedeno je u prepisci poslatoj učesnicima, u koju je uvid imao Rojters i troje diplomata.

ВАЖАН САСТАНАК Г7 ИЗМЕШТЕН У ПОСЛЕДЊИ ЧАС: Познато где ће се окупити шефови дипломатија

Mandel NGAN / AFP / Profimedia

- Sastanak ministara spoljnih poslova G7 na kraju će biti održan u ponedeljak i utorak u Parizu- navedeno je u prepisci.

Promena lokacije usledila je zbog kratkog vremenskog razmaka između održavanja sastanka G7 i Pariskog mirovnog foruma, što, prema navodima iz prepiske, zahteva značajno angažovanje ljudstva, opreme, obezbeđenja, smeštajnih kapaciteta i prevoza za delegacije.

Francusko Ministarstvo spoljnih poslova nije odgovorilo na zahtev za komentar.

(Tanjug)

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