FSB OBJAVIO SNIMAK ISPITIVANJA: Uhapšen Rus u Lenjingradu sa 5 kilograma eksploziva, radio za Kijev
CENTAR za odnose s javnošću FSB-a objavio je snimak hapšenja i ispitivanja 48-godišnjeg stanovnika Lenjingradske oblasti, koji je, po nalogu iz Ukrajine, pripremao sabotažu na železnici.
FSB je utvrdio da je jednog stanovnika Tosnjenskog okruga u Lenjingradskoj oblasti, još 2024. godine, vrbovao pripadnik terorističke organizacije zabranjene u Rusiji, koja je delovala pod pokroviteljstvom ukrajinskih obaveštajnih službi. Vrbovanje je izvršeno putem aplikacije Telegram.
Prema navodima službe, uhapšeni je, postupajući po instrukcijama svog ukrajinskog nalogodavca, prikupljao podatke o lokacijama objekata Oružanih snaga Rusije, kao i benzinskih stanica u Sankt Peterburgu i Lenjingradskoj oblasti.
Takođe je planirao sabotažu na železničkom objektu. Kod njega je pronađena i zaplenjena improvizovana eksplozivna naprava spremna za upotrebu, koja je sadržala 5 kilograma eksploziva. Pronađen je i telefon koji je sadržao prepisku sa pripadnicima jedne ukrajinske terorističke organizacije.
Na objavljenom snimku vidi se hapšenje muškarca na ulici, kao i torba u kojoj se, po svemu sudeći, nalazila improvizovana eksplozivna naprava.
Na snimku se takođe vidi kako stručnjaci FSB-a deaktiviraju tu napravu.
„Tokom saradnje (sa ukrajinskom stranom – prim. ur.), vršio sam izviđanje vojnih, industrijskih i transportnih infrastrukturnih objekata u Lenjingradskoj oblasti. Za izvršenje tih zadataka bio sam plaćen”, kaže uhapšeni na snimku.
Protiv tog muškarca pokrenut je krivični postupak na osnovu članova koji se odnose na nezakonit promet eksplozivnih materija ili eksplozivnih naprava, kao i na pokušaj sabotaže.
Osumnjičeni je uhapšen. Priznao je krivicu i sarađuje u istrazi.
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