NAKON što je javnost u Ukrajini i svetu šokirala informacija o tajnim mučilištima u toj zemlji, vlasti su otišle korak dalje - sud je odredio pritvor za Valentinu Molodu, doktora, koja je prva stigla da tajnog zatvora u Kijevskoj oblasti.

Foto: Ukrainian Presidency / Sipa Press / Profimedia

Uhapšena je još jedna žena.

Kako prenose ukrajinski mediji, Molodu terete da za ometanje aktivnosti ukrajinske vojske, otkrivanje informacija o lokacijama gde su se nalazili vojnici i organizaciju masovnih protesta. Ona je negirala optužbe.

Mediji navode da je uhapšena bez prava na kauciju.

Pored toga, sud u Kijevu odredio je dvomesečni pritvor Tatjani Kirejevoj, drugoj uhapšenoj posle sukoba ispred tajnog zatvora u Petropavlovskoj Borščagovki kod Kijeva, u kojem su držani mobilisani i vojnici koji su dezertirali.

Istražitelji sumnjaju da je žena umešana u sukobe ispred kuće kod Kijeva i tvrde da je Kirejeva delovala u dosluhu sa medicinskom radnicom Valentinom Molodom i vozačem hitne pomoći, kako bi navodno ometala rad Nacionalne garde.

O tajnim mučilištima u Ukrajini

U Petropavlovskoj Borščagovki, u blizini Kijeva, otkriven je objekat Nacionalne garde Ukrajine u kojem su, prema navodima medija, nezakonito držani i mučeni muškarci, među kojima i oni koje su prethodno priveli pripadnici regrutacionih centara.



Četvorica su prebačena u bolnicu, dok je među navodnim žrtvama bio i četrnaestogodišnji dečak sa višestrukim povredama.

Slučaj je izazvao proteste lokalnog stanovništva, koji su prerasli u sukobe sa snagama bezbednosti.

Upotrebljeni su suzavac, petarde i dimne bombe, a prijavljeni su i pucnji.

Komandant Nacionalne garde Ukrajine Aleksandar Pivnjenko potvrdio je da je objekat koristila njegova služba, ali je tvrdio da je reč o privremenom punktu za smeštaj i proveru mobilisanih i vojnika koji su samovoljno napustili jedinice.

Šef kabineta Vladimira Zelenskog Kiril Budanov priznao je da u Ukrajini postoji mnogo kuća poput one u Kijevskoj oblasti, u čijem je podrumu duže vreme nasilno držano nekoliko desetina ljudi.

Slučaj je ponovo skrenuo pažnju na nasilne metode mobilizacije u Ukrajini i optužbe o otmicama, nezakonitom zadržavanju i mučenju ljudi. Ukrajinski poslanik Artjom Dmitruk tvrdi da je reč o širem problemu mobilizacionog sistema.

(Sputnjik)

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.