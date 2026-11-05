NOVI SKANDAL OKO TAJNOG ZATVORA KOD KIJEVA: Uhapšena žena koja je razotkrila mučilište "Azova"
NAKON što je javnost u Ukrajini i svetu šokirala informacija o tajnim mučilištima u toj zemlji, vlasti su otišle korak dalje - sud je odredio pritvor za Valentinu Molodu, doktora, koja je prva stigla da tajnog zatvora u Kijevskoj oblasti.
Uhapšena je još jedna žena.
Kako prenose ukrajinski mediji, Molodu terete da za ometanje aktivnosti ukrajinske vojske, otkrivanje informacija o lokacijama gde su se nalazili vojnici i organizaciju masovnih protesta. Ona je negirala optužbe.
Mediji navode da je uhapšena bez prava na kauciju.
Pored toga, sud u Kijevu odredio je dvomesečni pritvor Tatjani Kirejevoj, drugoj uhapšenoj posle sukoba ispred tajnog zatvora u Petropavlovskoj Borščagovki kod Kijeva, u kojem su držani mobilisani i vojnici koji su dezertirali.
Istražitelji sumnjaju da je žena umešana u sukobe ispred kuće kod Kijeva i tvrde da je Kirejeva delovala u dosluhu sa medicinskom radnicom Valentinom Molodom i vozačem hitne pomoći, kako bi navodno ometala rad Nacionalne garde.
O tajnim mučilištima u Ukrajini
U Petropavlovskoj Borščagovki, u blizini Kijeva, otkriven je objekat Nacionalne garde Ukrajine u kojem su, prema navodima medija, nezakonito držani i mučeni muškarci, među kojima i oni koje su prethodno priveli pripadnici regrutacionih centara.
Četvorica su prebačena u bolnicu, dok je među navodnim žrtvama bio i četrnaestogodišnji dečak sa višestrukim povredama.
Slučaj je izazvao proteste lokalnog stanovništva, koji su prerasli u sukobe sa snagama bezbednosti.
Upotrebljeni su suzavac, petarde i dimne bombe, a prijavljeni su i pucnji.
Komandant Nacionalne garde Ukrajine Aleksandar Pivnjenko potvrdio je da je objekat koristila njegova služba, ali je tvrdio da je reč o privremenom punktu za smeštaj i proveru mobilisanih i vojnika koji su samovoljno napustili jedinice.
Šef kabineta Vladimira Zelenskog Kiril Budanov priznao je da u Ukrajini postoji mnogo kuća poput one u Kijevskoj oblasti, u čijem je podrumu duže vreme nasilno držano nekoliko desetina ljudi.
Slučaj je ponovo skrenuo pažnju na nasilne metode mobilizacije u Ukrajini i optužbe o otmicama, nezakonitom zadržavanju i mučenju ljudi. Ukrajinski poslanik Artjom Dmitruk tvrdi da je reč o širem problemu mobilizacionog sistema.
(Sputnjik)
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