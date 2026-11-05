POSLE IZBORNOG DEBAKLA KREĆE OBRAČUN U VAŠINGTONU: Tramp preispituje sudbinu ministra odbrane
AMERIČKI predsednik Donald Tramp pitao je savetnike lično i telefonom da li bi ministar odbrane Pit Hegset trebalo da ostane na svojoj funkciji, nakon katastrofalnih poraza republikanaca na srednjoročnim izborima, izjavilo je više izvora koji su upoznati sa situacijom.
Jedan izvor je za CBS rekao da se republikanski guverner Floride Ron DeSantis pominje kao moguća zamena za Hegseta, dok su drugi izvori rekli da Tramp nije odlučio da smeni Hegseta.
Neki pomoćnici Bele kuće predvideli su da će deo krivice za poraze republikanaca na srednjim izborima biti sveden na admirala Breda Kupera, šefa Centralne komande SAD, i načelnika Združenog generalštaba generala Dena Kejna, koji su obojica imali važne uloge u vođenju rata sa Iranom.
Pre srednjoročnih izbora na kojima su 3. novembra osvojili kontrolu nad Senatom i Predstavničkim domom Kongresa, demokrate su već pokušavale da smene Hegseta.
(Tanjug)
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