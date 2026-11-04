MOŽDA JE NEKO PRONAŠAO LJUBAV SVOG ŽIVOTA: Goca Tržan proslavila više od tri decenije karijere velikim koncertom (FOTO)

POP zvezda Goca Tržan održala je večeras, u sredu, 4. novembra, veliki solistički koncert u Plavoj dvorani Sava centra, kojim je obeležila više od tri decenije na muzičkoj sceni.

Foto: Novosti

Veče je otvorila nova pesma „Falš“, uz čiji je spot publika imala priliku da se upozna sa njenim najnovijim muzičkim izdanjem, a potom se pevačica pojavila na sceni i koncert nastavila hitom „Dostana“, sa debitantskog albuma „U niskom letu“, objavljenog 1999. godine.

Ubrzo su usledile i numere „Ne pamtim“ i „Stoperka“, takođe sa njenog prvog studijskog izdanja, a publika je već od prvih taktova pokazala koliko dobro poznaje Gocine pesme.

Foto: Novosti

Posle uvodnog niza, tokom večeri smenjivali su se hitovi koji su obeležili njenu bogatu karijeru, među kojima su „Peta strana sveta“, „Gluve usne“, „Daleko“, „Ljubav ti i ja“ i mnoge druge. Sala je vrlo brzo bila na nogama, a među publikom su se našle sve generacije, od onih koji Gocu prate od samih početaka do mlađih ljubitelja njene muzike.

Foto: Novosti

Podršku pevačici iz prvih redova pružile su i brojne kolege sa estrade. Među njima su bili Vesna i Đole Đogani, Princ od Vranje, Filip Mitrović, Sandra Afrika, Katarina Živković, Jelena Tomašević, Sergej Ćetković i Nenad Knežević Knez, koji su pratili nastup i uživali u večeri posvećenoj njenim najvećim pesmama.

Foto: Novosti

Goca nije krila zadovoljstvo zbog susreta sa publikom, a u razgovoru za „Večernje novosti“ istakla je da joj je posebno drago što muzika može da spoji ljude i podstakne emocije, pa čak i da nekome promeni život.

– Mnogo sam zadovoljna. Možda će neko večeras pronaći ljubav svog života, a možda ju je neko već pronašao na ovom koncertu – poručila je Goca.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.