MOŽDA JE NEKO PRONAŠAO LJUBAV SVOG ŽIVOTA: Goca Tržan proslavila više od tri decenije karijere velikim koncertom (FOTO)
POP zvezda Goca Tržan održala je večeras, u sredu, 4. novembra, veliki solistički koncert u Plavoj dvorani Sava centra, kojim je obeležila više od tri decenije na muzičkoj sceni.
Veče je otvorila nova pesma „Falš“, uz čiji je spot publika imala priliku da se upozna sa njenim najnovijim muzičkim izdanjem, a potom se pevačica pojavila na sceni i koncert nastavila hitom „Dostana“, sa debitantskog albuma „U niskom letu“, objavljenog 1999. godine.
Ubrzo su usledile i numere „Ne pamtim“ i „Stoperka“, takođe sa njenog prvog studijskog izdanja, a publika je već od prvih taktova pokazala koliko dobro poznaje Gocine pesme.
Posle uvodnog niza, tokom večeri smenjivali su se hitovi koji su obeležili njenu bogatu karijeru, među kojima su „Peta strana sveta“, „Gluve usne“, „Daleko“, „Ljubav ti i ja“ i mnoge druge. Sala je vrlo brzo bila na nogama, a među publikom su se našle sve generacije, od onih koji Gocu prate od samih početaka do mlađih ljubitelja njene muzike.
Podršku pevačici iz prvih redova pružile su i brojne kolege sa estrade. Među njima su bili Vesna i Đole Đogani, Princ od Vranje, Filip Mitrović, Sandra Afrika, Katarina Živković, Jelena Tomašević, Sergej Ćetković i Nenad Knežević Knez, koji su pratili nastup i uživali u večeri posvećenoj njenim najvećim pesmama.
Goca nije krila zadovoljstvo zbog susreta sa publikom, a u razgovoru za „Večernje novosti“ istakla je da joj je posebno drago što muzika može da spoji ljude i podstakne emocije, pa čak i da nekome promeni život.
– Mnogo sam zadovoljna. Možda će neko večeras pronaći ljubav svog života, a možda ju je neko već pronašao na ovom koncertu – poručila je Goca.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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