BERLIN OČEKUJE JAČANJE TRANSATLANTSKE SARADNJE: Nemački političari pozdravljaju pobedu demokrata

POBEDA Demokratske stranke na izborima za oba doma američkog Kongresa izazvala je brojne reakcije nemačkih političara, koji očekuju da bi novi odnos snaga u Vašingtonu mogao da otvori prostor za unapređenje transatlantske saradnje, jačanje podrške Ukrajini i promene u trgovinskoj politici SAD, prenosi Velt.

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Nemačka vlada, zasad nije želela zvanično da ocenjuje rezultate izbora, uz obrazloženje da je rano za procenu njihovih posledica. Portparol vlade poručio je da će Nemačka nastaviti blisku saradnju sa SAD, bez obzira na novi odnos snaga u Kongresu, uz insistiranje na stabilnom međunarodnom poretku, trgovini zasnovanoj na pravilima i snažnom NATO-u.

Šef nemačke diplomatije Johan Vadeful izjavio je da očekuje nastavak bliske saradnje sa američkom administracijom i Kongresom, uz mogućnost da ona postane "šira i sadržajnija". On je izrazio optimizam da bi izborni rezultati mogli da podstaknu intenzivniji dijalog između demokrata i republikanaca o daljoj pomoći Ukrajini. "Znam da u oba doma Kongresa i u obe stranke postoje uvereni zagovornici podrške Ukrajini", rekao je Vadeful. Vicekancelar i ministar finansija Lars Klingbajl čestitao je demokratama na pobedi, ističući da bi sa njihovim predstavnicima, ali i umerenim republikancima, trebalo razgovarati o trgovini bez carinskih opterećenja, okončanju rata u Iranu, zaštiti Ukrajine i energetskoj bezbednosti. Ministar odbrane Boris Pistorijus takođe je čestitao demokratama na, kako je naveo, istorijskoj pobedi, ali je upozorio da američka administracija ostaje ista i da će Berlin nastaviti da održava kontakte sa obe političke stranke.

Predsednica poslaničke grupe Zelenih u Bundestagu Katarina Drege ocenila je da rezultati izbora predstavljaju "trenutak nade" i poruku da autoritarni i krajnje desničarski političari mogu da izgube izbore u demokratskim društvima. Slično je reagovala i predsednica Zelenih Franciska Brantner, koja je ocenila da su birači odbacili politiku američkog predsednika Donalda Trampa. Nemačka ministarka prosvete Karin Prien ocenila je rezultate izbora kao "jutro nade", navodeći da istorija liberalne demokratije nije završena i da su američki birači poslali snažnu poruku. Kopredsednica Alternative za Nemačku (AfD) Alis Vajdel ocenila je da je poraz republikanaca bio očekivan, ali da su njegove razmere iznenađujuće. Kao jedan od glavnih razloga navela je posledice rata u Iranu i Trampovu spoljnu politiku. Šef spoljnopolitičkog odbora poslaničke grupe AfD-a Markus Fromajer ocenio je da je izborni rezultat ozbiljan udarac za republikance, ali je istakao da to neće promeniti političke veze njegove stranke sa američkim partnerima.

Evroposlanica Slobodne demokratske partije (FDP) Mari-Agnes Štrak-Cimerman ocenila je da je pobeda demokrata jasna poruka Bele kuće i dobar znak za podelu vlasti u SAD, ali je upozorila da Evropa ne bi trebalo da se opusti i da mora da bude sposobna da samostalno brani svoje interese.

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