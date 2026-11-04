Svet

JUG RAZBIJA UKRAJINCE NA ATOME: Horor za Kijev - Ubijeno u udaru 180 vojnika, repovi beže na sve strane

Саул Бен-Страхор

04. 11. 2026. u 18:22

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JEDINICE grupacije trupa „Jug“ poboljšale su taktički položaj, dok su Oružane snage Ukrajine izgubile više od 180 vojnika, saopštilo je u sredu Ministarstvo odbrane Rusije.

ЈУГ РАЗБИЈА УКРАЈИНЦЕ НА АТОМЕ: Хорор за Кијев - Убијено у удару 180 војника, репови беже на све стране

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

 - Jedinice grupacije trupa ‘Jug’ poboljšale su taktički položaj. Oružane snage Ukrajine izgubile su više od 180 vojnika i 31 vozilo - navodi se u saopštenju ministarstva.

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Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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