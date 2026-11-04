ZELENSKI STIGAO U MADRID: Evo o čemu će razgovarati sa španskim zvaničnicima

PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski stigao je danas u Madrid, gde će prisustvovati sastancima sa španskim zvaničnicima.

Foto: Tanjug/AP Photo/Peter Dejong (STF)

U Madridu će razgovarati o jačanju protivvazdušne odbrane Ukrajine, zaštiti stanovništva i unapređenju odbrambene saradnje.

Zelenski je na svojoj Fejsbuk stranici naveo da je jedan od glavnih prioriteta posete obezbeđivanje dodatne podrške ukrajinskoj PVO kao i razvoj zajedničke proizvodnje u oblasti odbrane.

- Zahvalni smo Španiji na pruženoj pomoći. Pripremamo nove korake podrške - rekao je Zelenski.

On je najavio i kontakte sa američkim predstavnicima, navodeći da Kijev koordinira aktivnosti sa međunarodnim partnerima kako bi se postigli konkretni rezultati u oblasti bezbednosti i razgovaralo o daljim koracima ka miru.

Zelenski je istakao da je Ukrajini u ovom trenutku potrebna zaštita od ruskih napada i obnova mira.

Kako prenosi Ukrinform, Zelenski je prethodni put boravio u Španiji 18. marta ove godine.

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