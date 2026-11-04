Svet

ZELENSKI STIGAO U MADRID: Evo o čemu će razgovarati sa španskim zvaničnicima

Танјуг

04. 11. 2026. u 18:30

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski stigao je danas u Madrid, gde će prisustvovati sastancima sa španskim zvaničnicima.

ЗЕЛЕНСКИ СТИГАО У МАДРИД: Ево о чему ће разговарати са шпанским званичницима

Foto: Tanjug/AP Photo/Peter Dejong (STF)

U Madridu će razgovarati o jačanju protivvazdušne odbrane Ukrajine, zaštiti stanovništva i unapređenju odbrambene saradnje. 

Zelenski je na svojoj Fejsbuk stranici naveo da je jedan od glavnih prioriteta posete obezbeđivanje dodatne podrške ukrajinskoj PVO kao i razvoj zajedničke proizvodnje u oblasti odbrane. 

- Zahvalni smo Španiji na pruženoj pomoći. Pripremamo nove korake podrške - rekao je Zelenski. 

On je najavio i kontakte sa američkim predstavnicima, navodeći da Kijev koordinira aktivnosti sa međunarodnim partnerima kako bi se postigli konkretni rezultati u oblasti bezbednosti i razgovaralo o daljim koracima ka miru.

Zelenski je istakao da je Ukrajini u ovom trenutku potrebna zaštita od ruskih napada i obnova mira.

Kako prenosi Ukrinform, Zelenski je prethodni put boravio u Španiji 18. marta ove godine.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

VENS OŠTRO KRITIKOVAO TRAMPA: Izgubili smo zbog rata u Iranu
Svet

0 0

VENS OŠTRO KRITIKOVAO TRAMPA: Izgubili smo zbog rata u Iranu

AMERIČKI potpredsednik Džej Di Vens ocenio je da je rat u Iranu glavni razlog teškog poraza republikanaca na međuizborima u Sjedinjenim Američkim Državama, navodeći da su mnogi birači koji su podržali američkog predsednika Donalda Trampa i njega na izborima 2024. godine ove godine glasali za demokrate.

04. 11. 2026. u 18:25

Politika
Tenis
Fudbal
ZIMNICA OD CVEKLE: Jedan trik čuva boju i čvrstinu, a tajna je u pravilnom kuvanju

ZIMNICA OD CVEKLE: Jedan trik čuva boju i čvrstinu, a tajna je u pravilnom kuvanju