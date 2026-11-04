NAŠ NAROD PODRŽAVA SVO I NJENE HEROJE: Putinove reči odjekuju Rusijom, zagrmeo usred Kremlja
NAROD Rusije ujedinio se u pružanju podrške učesnicima specijalne vojne operacije, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin.
U Kremlju je u sredu održana svečanost dodele državnih odlikovanja i nagrada za doprinos jačanju jedinstva ruskog naroda.
- Narod Rusije ujedinio se u iskrenoj i delotvornoj podršci našim herojima. Ljudi različitih nacionalnosti, kultura i veroispovesti osećaju neraskidivu povezanost jedni sa drugima - rekao je Putin tokom ceremonije.
On je dodao da ruski vojnici danas hrabro brane interese i državnost Rusije u okviru specijalne vojne operacije.
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