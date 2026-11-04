Svet

NAŠ NAROD PODRŽAVA SVO I NJENE HEROJE: Putinove reči odjekuju Rusijom, zagrmeo usred Kremlja

Саул Бен-Страхор

04. 11. 2026. u 16:31

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NAROD Rusije ujedinio se u pružanju podrške učesnicima specijalne vojne operacije, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin.

НАШ НАРОД ПОДРЖАВА СВО И ЊЕНЕ ХЕРОЈЕ: Путинове речи одјекују Русијом, загрмео усред Кремља

MOD Rusije

U Kremlju je u sredu održana svečanost dodele državnih odlikovanja i nagrada za doprinos jačanju jedinstva ruskog naroda.

 - Narod Rusije ujedinio se u iskrenoj i delotvornoj podršci našim herojima. Ljudi različitih nacionalnosti, kultura i veroispovesti osećaju neraskidivu povezanost jedni sa drugima - rekao je Putin tokom ceremonije.

On je dodao da ruski vojnici danas hrabro brane interese i državnost Rusije u okviru specijalne vojne operacije.

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Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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