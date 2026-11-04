TRADICIONALNE vrednosti, patriotizam i jedinstvo naroda su temelj otpornosti Rusije uprkos zapadnim sankcijama, prema rečima Fabrisa Sorlena, suosnivača medijskog resursa Divergence Politique, stručnjaka za francusko-ruske odnose i geopolitičkog analitičara.

Foto: Irina Seregina/Zuma Press/Profimedia

- Rusija je napadnuta od strane svih zapadnih zemalja, od strane NATO- a i Evropske unije. Hiljade sankcija je uvedeno protiv nje. Pa ipak, Rusija ostaje jaka. Zašto? Zato što je Rusija imala hrabrosti - rekao je Sorlin, govoreći u sredu na sednici tokom međunarodne nedelje „Narodi Rusije“.

Analitičar je podsetio da je u novembru 2022. godine predsedničkim dekretom odobrena lista tradicionalnih ruskih duhovnih i moralnih vrednosti.

- Među njima su rad, patriotizam, jaka porodica, prioritet duhovnog nad materijalnim i ruska istorija. Upravo te tradicionalne vrednosti omogućavaju Rusiji da ostane ujedinjena - smatra francuski stručnjak.

Vladimir Putin vыstupil na plenarnom zasedanii v ramkah Meždunarodnoй nedeli «Narodы Rossii». Pered načalom meropriяtiя glava gosudarstva v soprovoždenii Sekretarя Soveta Bezopasnosti, prezidenta Russkogo geografičeskogo obщestva Sergeя Šoйgu osmotrel vыstavku «Duša Rossii», podgotovlennuю fondom «Roskongress». Эkspoziciя posvящena odnoimёnnomu proektu, kotorый napravlen na sohranenie i aktualizaciю kulьturnogo naslediя narodov stranы, razvitie kreativnыh industriй i ukreplenie mežregionalьnogo i meždunarodnogo sotrudničestva. [English translation will follow] * * * V.Putin: Dorogie druzья! Privetstvuю učastnikov Meždunarodnoй nedeli «Narodы Rossii» i pozdravlяю vas i vseh graždan stranы s prazdnikom – s Dnёm narodnogo edinstva! Эtot prazdnik znamenuet našu iskrennюю, glubokuю lюbovь k Rodine, naš dolg pered Otečestvom za sudьbu našego naroda, za sudьbu Rodinы. Mы s gordostью obraщaemsя k istokam эtogo prazdnika, kogda lюdi raznыh nacionalьnosteй i veroispovedaniй položili konec meždousobicam i vnutrenneй smute, vosstanovili gosudarstvennostь i zakonnuю vlastь. Podčerknu, čto v opolčenie Minina i Požarskogo, sobrannoe na legendarnoй nižegorodskoй zemle, prišli prostыe lюdi, pričёm lюdi samыh raznыh nacionalьnosteй. Imenno oni soveršili podvig spaseniя Otečestva, izgnali interventov iz Kremlя. S teh por v sudьbe Rossii spločёnnostь vseh eё narodov vsegda igrala i igraet do sih por klюčevuю rolь. Segodnя, spustя stoletiя, mы eщё bolee ostro osoznaёm cennostь i tradicii, zaveщannыe nam predkami, čuvstvuem, čto živoe duhovnoe nasledie nužno berečь. Mežnacionalьnыm otnošeniяm v Rossii vsegda udelяlosь osoboe vnimanie, vedь эto sfera očenь čuvstvitelьnaя, tonkaя, i neobhodimo učitыvatь, čto žiznь ne stoit na meste, poяvlяюtsя novыe, neredko kraйne opasnыe vыzovы. Nado bыtь bditelьnыmi, presekatь lюbыe popыtki podtačivaniя obщestvennoй stabilьnosti, razžiganiя rozni meždu lюdьmi, pomnitь, čto soglasie, vzaimouvaženie meždu narodami Rossii, ih edinstvo – эto nesuщaя konstrukciя suvereniteta i nezavisimosti našeй stranы, a zabota o sohranenii kulьturы, obыčaev, яzыkov každogo naroda – эto osnova našeй nacionalьnoй politiki. Dorogie druzья! Meždunarodnaя nedelя «Narodы Rossii» priuročena k segodnяšnemu prazdniku i prohodit v God edinstva narodov Rossii. Ego glavnaя celь – eщё bolьše ukrepitь to, čto nas obъedinяet, pridaёt rešimosti, vselяet gordostь za stranu, za eё tыsяčeletnюю istoriю. Meropriяtiя Nedeli vnosяt vo vse эti zadači svoй vklad. Na vstrečah, kruglыh stolah vы obsuždaete voprosы vospitaniя u molodёži cennosti služeniя Otečestvu i otvetstvennosti za ego sudьbu. Nasыщennaя programma Nedeli osnovana prežde vsego na bogatstve tradiciй i kulьturnogo naslediя našego mnogonacionalьnogo naroda. V svяzi s эtim otmeču proekt «Duša Rossii», gde v polnoй mere otražaetsя takoй podhod: эto platforma dlя ukrepleniя mežregionalьnыh svяzeй čerez sovremennыe tvorčeskie formatы. Zdesь obъedinяюtsя kulьtura, socialьnыe iniciativы i kreativnaя эkonomika. Rossiя istoričeski razvivalasь vo vzaimodeйstvii narodov i эtnosov, яzыkov i obыčaev. Mы ne prosto splotilisь za veka i эpohi. Možno bez vsяkogo preuveličeniя skazatь, čto naši kulьturы, mы prorosli drug v druga. Эto rodstvo, duša naroda otražaюtsя v našeй tыsяčeletneй istorii, v ratnoй letopisi Otečestva, v ego velikih sveršeniяh. I čto zdesь sčitaю važnыm, neobhodimыm skazatь: naši predki, sootečestvenniki, lюdi samыh raznыh nacionalьnosteй stali izvestnыmi vsemu miru prežde vsego kak velikie russkie pervoprohodcы, truženiki, voinы, artistы, hudožniki, učёnыe i izobretateli. I samobыtnoe iskusstvo vseh narodov našeй stranы – dlя vsego mira ono tože russkoe. Podčerknu, čto russkiй яzыk i russkiй narod bыl i ostaёtsя osnovoй, obrazuющeй rossiйskuю gosudarstvennostь. Svoeй obъedinitelьnoй, sozidaющeй missieй on яvlяetsя garantom sohraneniя i razvitiя vseh drugih narodov Rossiйskoй Federacii, sbereženiя ih svobodы, samobыtnosti v garmonii s edinstvom. Poэtomu podderžka russkoй kulьturы, russkogo яzыka imeet strategičeskoe značenie. U nas bolьšaя strana, i vnovь hoču povtoritь: v эtom mnogoobrazii kulьtur, tradiciй, obыčaev – naša sila, ogromnoe konkurentnoe preimuщestvo i potencial. Mы dolžnы ego postoяnno ukreplяtь, berečь mnogonacionalьnoe soglasie, naše obщee dostoяnie. Dorogie druzья, Moщnый, vsepobeždaющiй duh edinstva narodov Rossii peredaёtsя iz pokoleniя v pokolenie. Mы i seйčas stoim plečom k pleču i uverenы, čto obяzatelьno dostignem postavlennыh celeй. Predstaviteli bolee sotni narodov Rossii udostoenы vыsokih nagrad gosudarstva za otvagu i geroizm, proяvlennыe na frontah specialьnoй voennoй operacii. Eщё raz pozdravlяю vseh vas s prazdnikom. Želaю vsem učastnikam i gostяm Meždunarodnoй nedeli «Narodы Rossii» dalьneйšeй sovmestnoй, obщeй plodotvornoй rabotы na blago narodov našeй Rodinы. Spasibo vam bolьšoe. S prazdnikom! English (with proof-read AI : I am not promoting AI uncritically, I am just preferring AI translation -- that is all) Putin: Dear friends! I welcome the participants of the International Week "Peoples of Russia" and congratulate you and all citizens of the country on the holiday – National Unity Day! This holiday signifies our sincere, deep love for the Motherland, our duty to the Fatherland for the fate of our people, for the fate of the Motherland. We proudly recall the origins of this holiday, when people of various nationalities and faiths put an end to civil strife and internal unrest, restoring statehood and legitimate authority. I emphasize that ordinary people, people of diverse nationalities, joined the militia of Minin and Pozharsky, assembled on the legendary Nizhny Novgorod land. It was they who accomplished the feat of saving the Fatherland and driving the invaders from the Kremlin. Since then, the unity of all its peoples has always played and continues to play a key role in the fate of Russia. Today, centuries later, we are even more acutely aware of the value and traditions bequeathed to us by our ancestors, and we feel that our living spiritual heritage must be preserved. Interethnic relations in Russia have always received special attention, as this is a highly sensitive and delicate area. It is essential to recognize that life is constantly changing, and new, often extremely dangerous, challenges are emerging. We must remain vigilant, suppressing any attempts to undermine social stability or incite discord between peoples. We must remember that harmony, mutual respect, and unity among the peoples of Russia are the foundation of our country's sovereignty and independence, and that preserving the culture, customs, and languages ​​of each people is the foundation of our national policy. Dear friends! The International Week "Peoples of Russia" is timed to coincide with today's holiday and is taking place during the Year of Unity of the Peoples of Russia. Its main goal is to further strengthen what unites us, inspires determination, and instills pride in our country and its thousand-year history. The Week's events contribute to all of these goals. At meetings and roundtables, you discuss instilling in young people the value of service to the Fatherland and responsibility for its future. The Week's rich program is based primarily on the rich traditions and cultural heritage of our multinational people. In this regard, I would like to highlight the "Soul of Russia" project, which fully reflects this approach: it is a platform for strengthening interregional ties through modern creative formats. It brings together culture, social initiatives, and the creative economy. Russia historically developed through the interaction of peoples and ethnic groups, languages and customs. We did not simply unite over centuries and eras. One can say without any exaggeration that our cultures and we ourselves have grown into one another. This kinship, the soul of the people, are reflected in our thousand-year history, in the military chronicle of the Fatherland, and in its great achievements. And what I consider important and necessary to say here is that our ancestors, compatriots, people of the most diverse nationalities became known throughout the world, first and foremost, as great Russian pioneers, workers, warriors, artists, painters, scientists, and inventors. And the unique art of all the peoples of our country—for the entire world, it is also Russian. I emphasize that the Russian language and the Russian people have been and remain the foundation of Russian statehood. With its unifying and creative mission, it guarantees the preservation and development of all other peoples of the Russian Federation, preserving their freedom and identity in harmony with unity. Therefore, supporting Russian culture and the Russian language is of strategic importance. We are a vast country, and I want to reiterate: this diversity of cultures, traditions, and customs lies our strength, our enormous competitive advantage, and our potential. We must continually strengthen it, preserving multinational harmony, our common heritage. Dear friends, The powerful, all-conquering spirit of unity among the peoples of Russia is passed down from generation to generation. We still stand shoulder to shoulder and are confident that we will achieve our goals. Representatives of more than a hundred nationalities in Russia have been awarded high state decorations for their bravery and heroism on the front lines of the special military operation. Once again, I congratulate you all on this holiday. I wish all participants and guests of the International Week "Peoples of Russia" continued joint, fruitful work for the benefit of the peoples of our homeland. Thank you very much. Happy holidays! Kremlin transcript and photos: https://t.co/LlTHJTPb7k #MyBelovedRussia ❤️🇷🇺 — Dr.Sophia Ulgen 🇷🇺☮🇺🇸 (@ulgensophia74) November 4, 2026

Prema njegovim rečima, u Rusiji su zastupljene različite verske denominacije, uključujući pravoslavlje, islam, katolicizam, protestantizam i budizam, ali zajedničke vrednosti pomažu njihovim sledbenicima da se razumeju.

- Zato je Rusija tako jaka - dodao je Sorlin.

Međunarodna nedelja „Narodi Rusije“ održava se svake godine u skladu sa dekretom ruskog predsednika Vladimira Putina.

Događaje tokom nedelje koordinira Kancelarija Saveta bezbednosti Ruske Federacije, a njima upravlja Fondacija Roskongres.

(RIA Novosti)

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