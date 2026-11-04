Svet

FRANCUSKI STRUČNJAK: Evo zašto je Rusija ostala jaka, iako napadnuta od strane svih zapadnih zemalja

JM

04. 11. 2026. u 15:56

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TRADICIONALNE vrednosti, patriotizam i jedinstvo naroda su temelj otpornosti Rusije uprkos zapadnim sankcijama, prema rečima Fabrisa Sorlena, suosnivača medijskog resursa Divergence Politique, stručnjaka za francusko-ruske odnose i geopolitičkog analitičara.

ФРАНЦУСКИ СТРУЧЊАК: Ево зашто је Русија остала јака, иако нападнута од стране свих западних земаља

Foto: Irina Seregina/Zuma Press/Profimedia

- Rusija je napadnuta od strane svih zapadnih zemalja, od strane NATO- a i Evropske unije. Hiljade sankcija je uvedeno protiv nje. Pa ipak, Rusija ostaje jaka. Zašto? Zato što je Rusija imala hrabrosti - rekao je Sorlin, govoreći u sredu na sednici tokom međunarodne nedelje „Narodi Rusije“.

Analitičar je podsetio da je u novembru 2022. godine predsedničkim dekretom odobrena lista tradicionalnih ruskih duhovnih i moralnih vrednosti.

- Među njima su rad, patriotizam, jaka porodica, prioritet duhovnog nad materijalnim i ruska istorija. Upravo te tradicionalne vrednosti omogućavaju Rusiji da ostane ujedinjena - smatra francuski stručnjak.

Prema njegovim rečima, u Rusiji su zastupljene različite verske denominacije, uključujući pravoslavlje, islam, katolicizam, protestantizam i budizam, ali zajedničke vrednosti pomažu njihovim sledbenicima da se razumeju.

- Zato je Rusija tako jaka - dodao je Sorlin.

Međunarodna nedelja „Narodi Rusije“ održava se svake godine u skladu sa dekretom ruskog predsednika Vladimira Putina.

Događaje tokom nedelje koordinira Kancelarija Saveta bezbednosti Ruske Federacije, a njima upravlja Fondacija Roskongres.

(RIA Novosti)

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