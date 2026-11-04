MARTA KOS UPUTILA PORUKU SRBIJI I CRNOJ GORI: Predstavila paket proširenja, ima tri novine

EVROPSKA komesarka za proširenje Marta Kos predstavila je danas u Evropskom parlamentu paket o proširenju za 2026. godinu uz ocenu da on predstavlja veliki korak napred i da ima tri novine - indikativnu mapu puta za najnaprednije zemlje, postepenu integraciju i povezanu prirodu evropske bezbednosti.

TANJUG/ Vlada Crne Gore/ Đorđe Cmiljanić

Ona je na sednici Odbora za spoljne poslove EP u Briselu, govoreći o zemljama kandidatima posebno, rekla da Srbija nakon nedavno održanih izbora ima šansu za novi početak i izrazila nadu da će nova vlada Srbije, kada bude izabrana, imati priliku da okrene stranicu na evropskom putu, da ojača demokratske institucije i osnovna prava i preduzme neophodne korake za napredovanje na putu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji.

Prema njenim rečima Srbija je nazadovala u pogledu osnovnih prava, posebno u slobodi izražavanja i akademske slobode i u javnoj upravi, ali i naglasila da je Srbija među kandidatima koje imaju najveću usklađenost sa EU i da je ključna i dobro pripremljena za jedinstveno tržište i konkurentnost.

Kada se radi o Crnoj Gori ona je istakla da je ona najviše napredovala, da je u završnom krugu pristupanja EU i da prvi put od zaključenja pristupnih pregovora sa Hrvatskom 2011. godine, Evropska unija može uspešno da završi pristupne pregovore sa zemljom kandidatom.

Za Albaniju je rekla da je tempo kojim ta zemlja ostvaruje reforme u EU znak njene posvećenosti pristupanju EU i dodala da je postignut napredak u realizaciji ključnih reformi, zahvaljujući čemu je zatvorila četiri poglavlja i radi na ispunjavanju završnih merila u narednim poglavljima.

Govoreći o Ukrajini i Moldaviji rekla je da su te zemlje pokazale izuzetnu otpornost i posvećenost svom putu ka EU, da su obe zemlje spremne da otvore sve pregovaračke klastere i da se nada da će Evropski savet uskoro postići konsenzus o preostalim klasterima 4 i 5.

- Narod Moldavije je uvek iznova pravio jasan izbor o evropskoj budućnosti. Vlada je krenula da ispuni ovaj mandat sa zadivljujućom odlučnošću i značajno je napredovala na putu pridruživanja Moldavije, uprkos stalnim hibridnim pretnjama, pokušajima da se destabilizuje zemlja i regionalnim šokovima koji utiču na privredu zemlje i energetski sektor. Nijedna zemlja kao Ukrajina ne isporučuje napredak - dok bombe padaju na vas, vi nastavljate da napredujete ka članstvu u EU pod najtežim okolnostima - rekla je Kos.

Kos je rekla da je paket proširenja mnogo više od zbirke izveštaja zemalja, procene reformi, merila i napretka i da je jasno da se u njemu radi o budućnosti Evropske unije, odnosno o tome da li EU ima hrabrost da završi evropski projekat, da približi naš kontinent i da učini Evropu jačom u svetu koji postaje sve neizvesniji.

Članove Odbora najviše su zanimali reformski procesi u Ukrajini, koliko misli da zemlje kandidati mogu da napreduju u sprovođenju reformi, ali i Srbija.

Kos je odgovorila da se u ponedeljak u Briselu sastala sa predstavnicima Studentske liste sa kojima je razgovarala o mnogim pitanjima, kao i da su joj rekli da je primarna uloga koju sada vide za Srbiju da ponovo postane demokratska zemlja.

Ona je rekla da je ono što oni žele isto što EU traži od Srbije - antikorupcija, slobodni i nezavisni mediji, slobodno i nezavisno pravosuđe, dobrosusedski odnosi i strateško usklađivanje sa Evropskom unijom.

- Spremni smo da pomognemo novoj vladi da zaista uradi sve neophodne reforme u oblasti vladavine prava. Sledeći važan deo, i ovde bi mi takođe bila potrebna vaša pomoć, je izgradnja poverenja. Moramo da vratimo poverenje koje ne postoji ili je na veoma niskom nivou između Srbije i država članica. A u isto vreme, naš zadatak je, posebno moj, da gradimo poverenje Evropske unije prema građanima Srbije. A kada se to desi, mi ćemo takođe moći da krenemo u proces pristupanja - zaključila je ona.

(Tanjug)

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