TRAMPOV PORAZ ODZVANJA U EVROPI: Evropski lideri likuju zbog pobede demokrata

PROMENA dinamike moći u Vašingtonu stavlja Donalda Trampa pod pritisak i pruža evropskom mejnstrimu retki trenutak olakšanja u transatlantskim odnosima.

Foto: American Photo Archive/Alamy/Profimedia

Evropa oseća, u najmanju ruku, dozu „zloradosti”.

Na neočekivanim američkim izborima na sredini mandata (midterms), demokrate su povratile kontrolu nad Predstavničkim domom i Senatom, kao i nad nekoliko guvernerskih mesta, ostvarivši velike pobede u republikanskim uporištima poput Južne Karoline, Teksasa, pa čak i Kanzasa.

Iako neke trke u sredu ujutru još uvek nisu bile zvanično proglašene, rezultat predstavlja ogroman šamar američkom predsedniku Donaldu Trampu.

Za Evropu, koja je protekle dve godine preživela Trampove neprestane verbalne napade i pretnje carinama, ovo je bio retki zrak nade u transatlantskoj politici - ako ništa drugo, a ono zato što bi Vašington mogao postati predvidljiviji partner, ili makar zato što će američki predsednik možda biti previše okupiran da bi svoj uobičajeni gnev usmerio na Evropljane.

Potpredsednica Evropskog parlamenta Sofi Vilmes, bivša belgijska premijerka, pozdravila je „veliku promenu u ravnoteži moći u američkom Kongresu“, dodajući: „Nadam se da će to dovesti do mirnijeg, konstruktivnijeg odnosa sa Evropom.“

Ostaje da se vidi kako će Tramp promeniti svoj stav prema Evropi, ukoliko ga uopšte i promeni, s obzirom na to da Kongres više nije pod njegovom kontrolom.

Kao predsednik, on i dalje zadržava mnoga ovlašćenja izvršne vlasti u spoljnoj politici.

Nemački ministar odbrane Boris Pistorijus nazvao je pobedu demokrata „istorijskom“, ali je upozorio Evropu da ne očekuje previše.

- Tražićemo blizak kontakt sa demokratama. Ali ne znamo šta će predsednik uskoro učiniti nakon izbora - rekao je on u sredu ujutru na Berlinskoj bezbednosnoj konferenciji.

Ipak, dve istaknute ličnosti EU - obe redovni Trampovi antogonisti - nisu mogle da odole a da ne proslave rezultat.

- Američko društvo je glasalo protiv politike koja samo osiromašuje. Protiv mržnje. Protiv seksizma. Protiv poricanja klimatskih promena i protiv privilegija elita -izjavio je španski premijer Pedro Sančez.

Poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Šikorski ponovo je podelio sopstveni tvit iz juna prošle godine u kojem je odgovorio Ilonu Masku, ključnom Trampovom savezniku.

- Vidiš, veliki momče, politika je teža nego što si mislio - pecnuo ga je.

Glavobolja za evropsku krajnju desnicu

Za uzlaznu evropsku krajnju desnicu, koja je dugo balansirala između divljenja Trampu i činjenice da je on duboko nepopularan širom kontinenta, izbori na sredini mandata predstavljaju neprijatan podsetnik na političke rizike prebliskog povezivanja sa američkim predsednikom.

Žordan Bardela, lider ruskog Nacionalnog okupljanja (RN), požurio je da Trampov „nepovoljan“ rezultat pripiše pre svega njegovoj odluci da uđe u rat sa Iranom.

- Činjenica je da je američka intervencija u Iranu imala veoma snažan uticaj na američku ekonomiju, ali i na evropsku ekonomiju - rekao je on u sredu ujutru.

Bardela je dodao da predsednička kandidatkinja RN Marin Le Pen i dalje vodi u francuskim anketama uoči izbora sledeće godine i insistirao na tome da porazi nacionalističkih političara u Brazilu, Mađarskoj, a sada i u SAD, ne slute na loše šanse njegove stranke.

Ali kriza troškova života bila je na vrhu pameti američkih glasača, pokazuju ankete.

To je slučaj i u evropskim zemljama, od Francuske preko Španije do Grske, koje se bore sa rastućim kirijama i široko rasprostranjenim gnevom prema očigledno nemoćnim vladama.

Marin Tondelije, liderka francuskih Zelenih, rekla je da je Tramp „učinio Sjedinjene Države predmetom podsmeha u celom svetu“ i nazvala rezultat „upozorenjem za Francusku“ uoči predsedničkih izbora u aprilu.

- Ako naša zemlja dovede RN na vlast sledeće godine, zadesiće je ista tragična sudbina kao Sjedinjene Države - rekla je ona.

Američki ambasador pri NATO-u Metju Vitaker pokušao je da umanji izglednice za promenu u spoljnoj politici Vašingtona nakon izbora na sredini mandata, insistirajući na tome da su problemi sa kojima se suočavaju SAD i njihovi evropski saveznici ostali nepromenjeni.

- Spoljna politika Sjedinjenih Država se nije promenila - rekao je Vitaker, dodajući da su „pitanja sa kojima se suočaavamo kao zemlja i kao alijansa ista".

Evropska tržišta su u međuvremenu pozdravila rezultate uz oprezan optimizam.

Pariz, London i Frankfurt otvorili su se u sredu blago u plusu, nakon ubedljive pobede demokrata.

Otrećenje za Trampa

Uprkos svim proslavama, evropski zvaničnici su takođe brzo priznali da Kongres pod kontrolom demokrata ne znači automatski i administraciju SAD koja je više spremna na kompromis.

Tramp zadržava značajan prostor za manevar u spoljnoj politici, uključujući i pitanja koja su najviše zaoštrila transatlantske odnose: evropsku bezbednost, trgovinu i rat u Ukrajini.

Francuski ministar ekonomije Rolan Leskir primetio je u sredu ujutru da, iako će Tramp biti „dosta oslabljen“ na domaćem planu, „nepredvidivi“ predsednik ostaje „zadužen za međunarodnu politiku“.

Ali neprijateljski nastrojen Kongres mogao bi da mu oteža sprovođenje domaće agende, istovremeno otvarajući vrata većoj kontroli njegove administracije.

Yhdysvaltain välivaalit ja Ukraina siirryttiin yhden miehen mielialasta kongressin tahtoon ja lain kirjaimeen. Trump on ensimmäinen presidentti sukupolveen, joka menettää välivaaleissa molemmat kamarit. Hän ei pidä tulosta johtajuutensa hylkäämisenä, jota se kyllä oli. Kongressi tulee olemaan johtajuudesta hyvin eri mieltä. Euroopan ja Ukrainan kannalta tärkeintä ei ole se, kuka puhuu Valkoisessa talossa, vaan se, kuka kirjoittaa budjetin. Kongressi ei voi pakottaa presidenttiä neuvottelemaan Ukrainan puolesta. Mutta se voi tehdä hylkäämisestä laitonta, kallista ja julkista. Myönnettyjä varoja ei saa pantata, sen Trump oppi jo 2019. Puolustusbudjettiin voi kirjoittaa, että aseet on toimitettava, ei vain että ne voi toimittaa. Venäjä-pakotteiden purkaminen vaatii jo nyt kongressin tarkastelun, ja uusi enemmistö voi lukita pakotteet lakiin kokonaan. Rauhansopimus, jota kongressi ei rahoita eikä tunnusta, on paperi. Presidentille jää diplomatia, tiedustelu ja veto. Se on paljon. Se ei ole kaikkea. Samalla hänen statuksensa laski rampa-ankka -katekoriaan. Pelko pois Trumpista ei tule Ukrainan ystävää. Vaalit tekevät hylkäämisestä vaikeampaa kuin tuen jatkamisesta. Vastustajalle, joka laskee Yhdysvaltain väsymisen varaan, se on huono uutinen. Euroopan tehtävä ei muutu. Kongressi on nyt liittolainen, Valkoinen talo on edelleen muuttuja. Varautuminen on tehtävä molempien varalle, ja omaa työtä ei voi ulkoistaa kummallekaan. — Mika Aaltola (@MikaAaltola) November 4, 2026

- Glasači imaju naviku da balansiraju moć i sada su predsedniku ruke više vezane u domaćoj i spoljnoj politici - napisao je finski evroposlanik Mika Altola na Iksu (X).

Yksi asia mikä sai äänestäjät liikkeelle oli avoin korruptio. Trump teki ulkopolitiikalla businestä, joka hyödytti Trump-klaania. Tässä esimerkki miten demokraatit tekivät siitä voittavan vaalisanoman. — Mika Aaltola (@MikaAaltola) November 4, 2026

Bivši italijanski premijer Enriko Leta bio je izričitiji.

- Evropa je mnogo jača zahvaljujući plavom talasu - napisao je on na Iksu.

Ketlin Van Brempt, potpredsednica Odbora za međunarodnu trgovinu Evropskog parlamenta, podelila je tvit Bele kuće u kojem se predviđa pobeda Trampa — i prokomentarisala ga opisom da je, zapravo, pobedila Amerika.

- A on je izgubio - poručila je.

Uprkos debaklu na biralištima, sam Tramp nije mogao da odoli a da ne uputi poslednji hitac ka Evropi, tokom uključenja u izbornoj noći u program Foks njuza (Fox News).

- Pogledajte Evropu, ona umire. Pogledajte šta se dešava u Francuskoj, šta se dešava u Italiji i svim drugim zemljama. Mislim, oni prolaze kroz užasno vreme. I možda čak neće ni preživeti, iskreno, a mi napredujemo - upozorio je.

(Politiko)

BONUS VIDEO:

TRAMP NAPUSTIO SUDNICU: Trenutak kad nekadašnji predsednik SAD odlazi uz velike mere obezbeđenja

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.