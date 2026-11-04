ONI ĆE BITI NA SASTANKU U BELOJ KUĆI: Peskov otkrio sastav delegacije koja će se sastati sa Melanijom Tramp

DIREKTOR Ruskog fonda za direktne investicije (RFPI) Kiril Dmitrijev i ruska poverenica za ljudska prava Jana Lantratova trebalo bi da predstavljaju Rusiju na sastanku sa prvom damom Sjedinjenih Američkih Država Melanijom Tramp, koji će biti održan sutra u Beloj kući, a kojem će prisustvovati i predstavnici Ukrajine.

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- Nadamo se da će tamo biti Kiril Dmitrijev, ali najvažnije je da će, koliko razumem, biti Jana Lantratova, ukoliko uspe da stigne - rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov novinarima, prenose RIA Novosti.

On je naveo da pojedini članovi ruske delegacije koji bi trebalo da putuju u SAD zajedno sa Lantratovom još nisu dobili vize.

- Ako se sva logistika uskladi, tamo će biti Jana Lantratova i Kiril Dmitrijev - dodao je Peskov.

Prema ranijoj najavi Melanije Tramp, sastanak će biti posvećen primirju u Oleškom, gradu u Hersonskoj oblasti, koji se nalazi pod ruskom kontrolom, kao i humanitarnoj misiji sprovedenoj na tom području.

Ukrajinu će, prema najavama, predstavljati ombudsman Dmitro Lubinec i šef poslaničke grupe stranke Sluga naroda David Arahamija.

(Tanjug)

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