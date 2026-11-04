MOSKVA ODLUČNA: Nikada nećemo pristati na ograničavanje prava veta u Savetu bezbednosti UN
RUSIJA nikada neće pristati na ograničavanje prava veta u Savetu bezbednosti UN, izjavio je direktor Departmana za međunarodne organizacije Ministarstva spoljnih poslova Rusije Kiril Logvinov.
Diplomata je naglasio da pravo veta nije privilegija, već teret, posebna odgovornost i instrument koji pomaže u pronalaženju dugoročnih i pravednih kompromisa.
„Nikada nećemo dati zeleno svetlo predlozima čiji je cilj ograničavanje upotrebe veta, bez obzira na obrazloženje kojim bi se oni pravdali“, rekao je Logvinov.
Razlog za smanjenu efikasnost UN ne leži u korišćenju prava veta, već u postupcima Zapada, koji i dalje pokušava da Savet bezbednosti koristi isključivo za ostvarivanje sopstvenih ciljeva, dodao je diplomata.
Predsednik Rusije Vladimir Putin ranije je isticao da pravo veta stalnih članica Saveta bezbednosti UN pomaže da se spreči prerastanje sukoba između najvećih vojnih sila u otvoreni oružani sukob.
sputnikportal.rs
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