Kina pozvala bliskoistočne zemlje da izbegnu nove sukobe i sednu za pregovarački sto

PORTPAROLKA Ministarstva spoljnih poslova Kine Mao Ning izjavila je danas da bi obnavljanje sukoba na Bliskom istoku nanelo veliku patnju narodu u tom regionu i da je zbog toga pronalaženje mirnog rešenja prioritet.

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-Nadamo se da će regionalne zemlje podržati principe uzajamnog poštovanja i da će zajedno stvoriti novu regionalnu arhitekturu za zajedničku, sveobuhvatnu, kooperativnu i održivu bezbednost, kako bi ostvarile trajni mir u regionu, izjavila je Mao Ning na konferenciji za novinare.

Portparolka je rekla da stabilnost na Bliskom istoku i u regionu Zaliva ne utiče samo na blagostanje zemalja i naroda u tom delu sveta, već i na međunarodno snabdevanje energijom, kao i na svetski mir i bezbednost, prenelo je kinesko Ministarstvo spoljnih poslova u saopštenju.

Po njenim rečima, Peking je spreman da ojača komunikaciju i dijalog sa Saudijskom Arabijom, Iranom i drugim regionalnim zemljama.

-Kina će zadržati objektivan i pravedan stav, podržati Iran i SAD u rešavanju sporova putem pregovora, promovisati političko rešenje pitanja Jemena i olakšati napore u traženju pravičnog i sveobuhvatnog rešenja po pitanju otvaranja Ormuskog moreuza, rekla je ona.

Mao Ning je navela da se ministar spoljnih poslova Vang Ji pre nekoliko dana u Pekingu odvojeno sastao sa saudijskim i iranskim zvaničnicima kako bi razgovarali o situaciji na Bliskom istoku i u regionu Zaliva.

Tanjug

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