VEŠTAČKA INTELIGENCIJA OKREĆE EVROPU NAGLAVAČKE: AI centri troše struju kao 6,5 miliona domaćinstava

POTROŠNjA električne energije u centrima podataka u Nemačkoj snažno će rasti u narednim godinama usled ubrzanog razvoja veštačke inteligencije, procenjuje industrijsko udruženje "Bitkom".

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Centri podataka i manji IT objekti u Nemačkoj ove godine će potrošiti oko 23 teravat-sata električne energije.

To odgovara ukupnoj godišnjoj potrošnji približno 6,5 miliona domaćinstava, navodi se u istraživanju "Bitkoma" objavljenom juče.

Prema proračunima "Bitkoma", do 2030. godine potrošnja bi trebalo da poraste na 35 do 38 teravat-sati, a do 2035. godine mogla bi dostići između 56 i 70 teravat-sati.

Norveška uprava za vodne resurse i energetiku (NVE) nedavno je procenila da bi potrošnja električne energije u centrima podataka mogla da poraste sa sadašnjih tri do četiri teravat-sata godišnje na 25 teravat-sati do 2035. godine, uz ograničene mogućnosti za povećanje proizvodnih kapaciteta.

Nemačko udruženje upozorava da bi razvoj zemlje u centar digitalne industrije mogao biti usporen nedovoljnim kapacitetima elektroenergetske mreže i dugotrajnim procedurama za izdavanje dozvola.

- Ko god zaostane u izgradnji infrastrukture, brzo će izgubiti korak u oblasti veštačke inteligencije" - izjavio je predsednik udruženja "Bitkom", Ralf Vintergerst, na Digitalnom samitu u Berlinu.

Kako bi osigurala da Nemačka drži korak sa međunarodnom konkurencijom, ova asocijacija je pozvala na ciljano smanjenje troškova električne energije i ubrzanje procedura planiranja.

Kilijan Vagner, rukovodilac za održivu digitalnu infrastrukturu u udruženju "Bitkom", upozorio je da kompanije neće odustati od svoje digitalne transformacije, niti će građani prestati da koriste digitalne usluge, samo zato što u Nemačkoj nema dovoljno centara podataka.

Umesto toga, Nemačka će postati još zavisnija od drugih zemalja, a kompanije će svoje centre podataka graditi u inostranstvu, smatra Vagner.

Udruženje se takođe osvrnulo na zabrinutost u vezi sa velikom potrošnjom vode u savremenim centrima podataka.

Prema njihovim podacima, dve trećine centara podataka u Nemačkoj troši najviše jedan decilitar vode po kilovat-satu utrošene električne energije.

Najviše vode troše centri podataka koji koriste isparivačko hlađenje, međutim, prema navodima udruženja "Bitkom", takvi sistemi se primenjuju u otprilike jednoj trećini centara podataka u Nemačkoj.

(Index.HR)

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