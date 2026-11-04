VEŠTAČKA INTELIGENCIJA OKREĆE EVROPU NAGLAVAČKE: AI centri troše struju kao 6,5 miliona domaćinstava
POTROŠNjA električne energije u centrima podataka u Nemačkoj snažno će rasti u narednim godinama usled ubrzanog razvoja veštačke inteligencije, procenjuje industrijsko udruženje "Bitkom".
Centri podataka i manji IT objekti u Nemačkoj ove godine će potrošiti oko 23 teravat-sata električne energije.
To odgovara ukupnoj godišnjoj potrošnji približno 6,5 miliona domaćinstava, navodi se u istraživanju "Bitkoma" objavljenom juče.
Prema proračunima "Bitkoma", do 2030. godine potrošnja bi trebalo da poraste na 35 do 38 teravat-sati, a do 2035. godine mogla bi dostići između 56 i 70 teravat-sati.
Norveška uprava za vodne resurse i energetiku (NVE) nedavno je procenila da bi potrošnja električne energije u centrima podataka mogla da poraste sa sadašnjih tri do četiri teravat-sata godišnje na 25 teravat-sati do 2035. godine, uz ograničene mogućnosti za povećanje proizvodnih kapaciteta.
Nemačko udruženje upozorava da bi razvoj zemlje u centar digitalne industrije mogao biti usporen nedovoljnim kapacitetima elektroenergetske mreže i dugotrajnim procedurama za izdavanje dozvola.
- Ko god zaostane u izgradnji infrastrukture, brzo će izgubiti korak u oblasti veštačke inteligencije" - izjavio je predsednik udruženja "Bitkom", Ralf Vintergerst, na Digitalnom samitu u Berlinu.
Kako bi osigurala da Nemačka drži korak sa međunarodnom konkurencijom, ova asocijacija je pozvala na ciljano smanjenje troškova električne energije i ubrzanje procedura planiranja.
Kilijan Vagner, rukovodilac za održivu digitalnu infrastrukturu u udruženju "Bitkom", upozorio je da kompanije neće odustati od svoje digitalne transformacije, niti će građani prestati da koriste digitalne usluge, samo zato što u Nemačkoj nema dovoljno centara podataka.
Umesto toga, Nemačka će postati još zavisnija od drugih zemalja, a kompanije će svoje centre podataka graditi u inostranstvu, smatra Vagner.
Udruženje se takođe osvrnulo na zabrinutost u vezi sa velikom potrošnjom vode u savremenim centrima podataka.
Prema njihovim podacima, dve trećine centara podataka u Nemačkoj troši najviše jedan decilitar vode po kilovat-satu utrošene električne energije.
Najviše vode troše centri podataka koji koriste isparivačko hlađenje, međutim, prema navodima udruženja "Bitkom", takvi sistemi se primenjuju u otprilike jednoj trećini centara podataka u Nemačkoj.
(Index.HR)
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