EVROPI SE SPREMA HAOS: Udruženo sedam zemalja u novim protestima, svi kreću na isti dan
SINDIKATI, udruženja stanara i društveni pokreti iz sedam evropskih zemalja dogovorili su održavanje istovremenih protesta 20, 21. i 22. novembra, zahtevajući kontrolu cena stanovanja, povećanje plata i penzija i zaustavljanje rasta vojnih izdataka u Evropi.
Dogovor o zajedničkoj mobilizaciji postignut je u utorak u Parizu na sastanku predstavnika organizacija iz: Portugala, Belgije, Španije, Francuske, Grčke, Italije i Velike Britanije, prenosi portugalska agencija.
Zajednička inicijativa usmerena je na borbu protiv rasta troškova života, a tri glavna zahteva odnose se na: ograničavanje cena stanova i kirija, povećanje zarada i penzija i
Predstavnica Lisabonskog sindikata stanara i jedna od portparolki pokreta "Akampada" Tereza Mamede, izjavila je da je na sastanku dogovorena koordinisana akcija tokom tri dana u više evropskih zemalja.
U zajedničkoj deklaraciji organizacije upozoravaju na sve veće troškove života, ističući da stanovanje postaje nedostupno, dok cene osnovnih životnih namirnica i prevoza nastavljaju da rastu.
Učesnici inicijative upozorili su i na povratak politike štednje, povezane sa zahtevima poverilaca javnog duga i rastom vojnih izdataka.
Među ostalim zahtevima navode se: kontrola cena hrane i energenata, dostupne i kvalitetne javne usluge, zaštita prava na rad, veće oporezivanje najbogatijih i
odustajanje od daljeg naoružavanja i korišćenja fosilnih goriva.
Iz Portugala su na sastanku učestvovali Lisabonski sindikat stanara, kolektiv "Klimaksimo" i pokret "Studenti za kraj fosilnih goriva".
(Tanjug)
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