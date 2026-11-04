EVROPI SE SPREMA HAOS: Udruženo sedam zemalja u novim protestima, svi kreću na isti dan

SINDIKATI, udruženja stanara i društveni pokreti iz sedam evropskih zemalja dogovorili su održavanje istovremenih protesta 20, 21. i 22. novembra, zahtevajući kontrolu cena stanovanja, povećanje plata i penzija i zaustavljanje rasta vojnih izdataka u Evropi.

Foto: Tanjug/AP Photo/Gregorio Borgia

Dogovor o zajedničkoj mobilizaciji postignut je u utorak u Parizu na sastanku predstavnika organizacija iz: Portugala, Belgije, Španije, Francuske, Grčke, Italije i Velike Britanije, prenosi portugalska agencija.

Zajednička inicijativa usmerena je na borbu protiv rasta troškova života, a tri glavna zahteva odnose se na: ograničavanje cena stanova i kirija, povećanje zarada i penzija i



zaustavljanje ubrzanog naoružavanja u Evropi.

Predstavnica Lisabonskog sindikata stanara i jedna od portparolki pokreta "Akampada" Tereza Mamede, izjavila je da je na sastanku dogovorena koordinisana akcija tokom tri dana u više evropskih zemalja.

AP Photo/Emma Da Silva

U zajedničkoj deklaraciji organizacije upozoravaju na sve veće troškove života, ističući da stanovanje postaje nedostupno, dok cene osnovnih životnih namirnica i prevoza nastavljaju da rastu.

Učesnici inicijative upozorili su i na povratak politike štednje, povezane sa zahtevima poverilaca javnog duga i rastom vojnih izdataka.

Među ostalim zahtevima navode se: kontrola cena hrane i energenata, dostupne i kvalitetne javne usluge, zaštita prava na rad, veće oporezivanje najbogatijih i

odustajanje od daljeg naoružavanja i korišćenja fosilnih goriva. Foto: FILIPE AMORIM / AFP / Profimedia

Iz Portugala su na sastanku učestvovali Lisabonski sindikat stanara, kolektiv "Klimaksimo" i pokret "Studenti za kraj fosilnih goriva".

(Tanjug)

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