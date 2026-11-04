VELIKE VESTI IZ KINE: Radi se na sastanku Sija, Putina i Trampa
MINISTARSTVO spoljnih poslova NR Kine potvrdilo je da se vode razgovori o organizaciji trilateralnog samita sa liderima Rusije i SAD, javlja "Blumberg".
I Donald Tramp i Vladimir Putin su već javno izrazili interesovanje za učešće u sastanku sa Si Đinpingom na ovogodišnjem samitu Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK), koji treba da se održi u Šenženu sredinom ovog meseca.
Upitala da li postoje planovi za ovakav trilateralni susret u Šenženu, Mao Ning, portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova, nagovestila je da je Peking otvoren za tu mogućnost.
- Kina održava komunikaciju sa relevantnim stranama u vezi sa potencijalnim sastankom kineskih, ruskih i američkih lidera - izjavila je Mao na brifingu za novinare u sredu.
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je u utorak potvrdio da se "radi na organizovanju takvog sastanka" i da su kineski domaćini pokretačka sila iza tih napora.
Peskov je dodao da sva tri učesnika potencijalnog sastanka razumeju da bi on bio "svrsishodan i izuzetno koristan".
Iako ni Peking, ni Vašington ni Moskva još ne spominju detalje mogućeg dnevnog reda, "Blumberg" i "Fajnenšel tajms" spekulišu da bi tri lidera mogla da razgovaraju o mirovnom procesu u Ukrajini.
Sastanak lidera tri nuklearne sile bio bi bez presedana u novijoj istoriji. Kako navodi "Blumberg", jedini iole uporedivi događaj je konferencija na Jalti 1945. godine, na kojoj su sovjetski lider Josif Staljin, američki predsednik Frankli Delano Ruzvelt i britanski premijer Vinston Čerčil udarili temelje novog svetskog poretka posle poraza nacističke Nemačke.
(RT Balkan)
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