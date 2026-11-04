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OPASNA NAJAVA: "NATO ne isključuje udare u dubini teritorije Rusije"

Новости онлајн

04. 11. 2026. u 12:30

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RUKOVODSTVO NATO-a ne isključuje udare na teritoriju Rusije u skladu sa obnovljenom odbrambenom strategijom Alijanse, objavili su američki mediji.

ОПАСНА НАЈАВА: НАТО не искључује ударе у дубини територије Русије

Foto: Viacheslav Chernobrovin / Panthermedia / Profimedia

Kako se navodi u članku, u junu je održan simpozijum posvećen vojnim udarima na većim rastojanjima i u dubini neke teritorije.

U članku se konstatuje da nova koncepcija predviđa ne samo da se otvori vatra na vojne snage koje bi mogle da pređu granice, već i udare na vojne baze, skladišta i industrijske objekte u pozadini potencijalnog fronta, na teritoriji Rusije.

Podsetimo, ruski zvaničnici su nebrojeno puta odbacili tvrdnje o navodnom planu da napadu neku od zemalja Alijanse.

Predsednik Rusije Vladimir Putin je rekao da je to pokušaj zapadnih političara da zaplaše svoje stanovništvo i opravdaju povećanje vojnih rashoda.

(Sputnjik)

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