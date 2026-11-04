POKAZALA IZVAJANU FIGURU: Sandra Čaprić istakla rezultate svog rada na izgledu (FOTO)
PEVAČICA Sandra Čaprić privukla je pažnju novim fotografijama na kojima je u prvom planu njena izvajana figura.
Ona je pozirala bez odeće, dok je intimne delove tela vešto prikrila mikrofonom i dairama.
Izazovno izdanje nije prošlo nezapaženo, a njen izgled ponovo je pokrenuo komentare na društvenim mrežama.
Sandra je još jednom pokazala da ume da privuče pažnju javnosti.
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Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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