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POKAZALA IZVAJANU FIGURU: Sandra Čaprić istakla rezultate svog rada na izgledu (FOTO)

Dušan Cakić

04. 11. 2026. u 18:00

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PEVAČICA Sandra Čaprić privukla je pažnju novim fotografijama na kojima je u prvom planu njena izvajana figura.

ПОКАЗАЛА ИЗВАЈАНУ ФИГУРУ: Сандра Чапрић истакла резултате свог рада на изгледу (ФОТО)

Foto: Dejan Milićević

Ona je pozirala bez odeće, dok je intimne delove tela vešto prikrila mikrofonom i dairama.

Izazovno izdanje nije prošlo nezapaženo, a njen izgled ponovo je pokrenuo komentare na društvenim mrežama.

Foto: Dejan Milićević

Sandra je još jednom pokazala da ume da privuče pažnju javnosti.

 

BONUS VIDEO:

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Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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