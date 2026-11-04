PRVA REAKCIJA IRANA: Oglasio se Hamnei posle tektonskih promena u američkom Kongresu

PROMENE u strukturi vlasti u Sjedinjenim Američkim državama i eventualni ustupci Vašingtona neće promeniti neprijateljski odnos te zemlje prema Iranu, saopštio je danas iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei i dodao da će odgovor Teherana na eventualnu novu američku agresiju biti znatno "snažniji i obuhvatniji".

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- Potpuno greše oni koji veruju da promene među političkim strankama u Americi mogu da promene neprijateljski odnos Vašingtona prema Iranu.

Pogrešno je i uverenje da će ustupci Sjedinjenim Američkim Državama navesti Vašington da odustane od neprijateljstva prema iranskom narodu - poručio je Hamnei.

On je, prenosi Al Džazira, upozorio da će se, u slučaju ponavljanja američke agresije, odgovor Teherana proširiti na znatno šire područje.

Prema njegovim rečima, dok SAD smatraju da je kraj njihovih nastojanja da uspostave globalnu dominaciju daleko, Iran veruje da je taj trenutak blizu. Hamnei je ocenio da su dešavanja u regionalnim vodama, posebno u Ormuskom moreuzu, pokazala da je mit o nepobedivosti Sjedinjenih Američkih Država neosnovan.

On je istakao da su uspostavljanje iranske kontrole nad Ormuskim moreuzom i napadi na američke vojne baze u regionu predstavljali odgovor na američku agresiju, ali i, kako je naveo, deo borbe protiv hegemonije na regionalnom nivou.

Njegove izjave usledile su nakon poraza Republikanske stranke, predvođene američkim predsednikom Donaldom Trampom, na izborima za Senat i Predstavnički dom Kongresa SAD.

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