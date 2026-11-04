OGLASIO SE KREMLJ: Dmitrij Peskov o pobedi demokrata u SAD

RUSIJA iskreno računa na to da će predsednik SAD Donald Tramp nastaviti svoje mirovne napore u cilju rešavanja ukrajinskog sukoba i nakon međuizbora za Kongres, izjavio je portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov u komentaru za novinara portala "Lajf" Aleksandra Junaševa, prenosi TASS.

Foto: Tanjug/AP/Alexander Kazakov

- Predsednik Tramp nastavlja da obavlja svoju funkciju. Iskreno se nadamo da će nastaviti i svoje mirovne napore. Postoje određeni rezultati. Veoma skoro biće održana nova runda trilateralnih pregovora. Uspešni mirovni napori, humanitarni napori (prve dame SAD) Melanije Tramp. Nadamo se da će se sve to nastaviti - istakao je portparol Kremlja.

Na pitanje da li bi Kongres mogao da predstavlja prepreku za Trampa nakon izbora, Peskov je napomenuo da je to unutrašnje pitanje SAD.

(RT Balkan)

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