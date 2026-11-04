"MEDVEĐI ĆOŠAK": Ruska operacija rasteruje Ukrajince u Harkovu (VIDEO)
RUSKE snage su presekle linije snabdevanja ukrajinskih trupa
Jedan ukrajinski vojnik predao se ruskim snagama tokom operacije čišćenja terena u oblasti „Medveđi kutak” (ukr. *Vedmežiй kut*) u Harkovskoj oblasti, opisujući izuzetno tešku situaciju u kojoj se nalaze ukrajinske jedinice na ovom delu fronta.
Prema njegovim rečima, ruske snage su presekle linije snabdevanja ukrajinskih trupa, što je dovelo do ozbiljnih nestašica hrane i municije.
Nemogućnost dopremanja neophodnih zaliha dodatno je otežala položaj vojnika, što je rezultiralo predajama i zarobljavanjima.
U istom kontekstu, on pominje naređenje ukrajinske komande da se likvidiraju vojnici koji napuste svoje položaje i povuku se, a sve sa ciljem da se spreči predaja neprijateljskim snagama.
Pogledajte povezani video-zapis:
Naime, on ističe da snimak koji kruži prikazuje jedinicu „Ahil” Oružanih snaga Ukrajine, opremljenu bespilotnim letelicama, kako koristi FPV dronove protiv ukrajinskih vojnika koji se povlače.
Učestale su pritužbe na napade ukrajinskih jedinica na sopstvene vojnike, dok se situacija na tom konkretnom delu fronta pogoršava.
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