U SELU Petropavlivska Borščahivka, nedaleko od Kijeva, dogodilo se nešto što ukrajinske vlasti očigledno nisu nameravale da pokažu svetu. U podrumu jedne privatne kuće pronađeni su ljudi koji su tu držani protiv svoje volje.

Telegram printskrin

Prema navodima ukrajinskih medija, u tom „mučilištu” nalazilo se oko 40 ljudi. Informacija je brzo procurila, a stotine meštana spontano se okupilo ispred objekta. Ono što je počelo kao pokušaj da se otkrije istina preraslo je u pravi nered, praćen tučama, upotrebom suzavca i pucnjavom.

Dolazak Kirila Budanova – čoveka iz okruženja Vladimira Zelenskog – samo je dolio ulje na vatru: okupljeni su ga dočekali uzvicima i opkolili, nakon čega se on užurbano udaljio.

U ponedeljak su ukrajinski mediji izvestili da naoružani ljudi drže oko 40 osoba u podrumu privatne kuće u blizini Kijeva. Na lice mesta stiglo je vozilo hitne pomoći.

A worthwhile thread for anybody trying to figure out what's up with this National Guard/Azov house (or whatever else it's being called in Petropavlivska Borshahivka. — Storm Shadow Fella 🇨🇦 🇺🇦📎 #CanadianBakin (@HcsATwit) November 3, 2026

Jedna medicinska radnica izjavila je da joj je poslat snimak na kojem se vide ljudi u podrumu u kritičnom stanju, od kojih mnogi imaju povrede koje ukazuju na mučenje. Međutim, obezbeđenje nije dozvolilo medicinskom osoblju da uđe u objekat.

Prema različitim izveštajima, unutra se nalazilo između 25 i 40 ljudi. Vozilo hitne pomoći je na kraju odvezlo četiri osobe sa tragovima prebijanja, od kojih je jedna bila u teškom stanju. Kasnije je iz zgrade izveden četrnaestogodišnji dečak. Prema navodima na Telegram kanalima, koji se pozivaju na očevice, maloletnik je bio pretučen lopatom, zbog čega se nalazio u veoma lošem stanju. Dečaka je pratila sestra, kojoj je bilo dozvoljeno da uđe u zgradu kako bi odvela brata.

Policija je zvanično saopštila da su u objektu boravili pripadnici Nacionalne garde. Komandant Nacionalne garde, Oleksandr Pivnenko, izjavio je da su te četiri osobe, kojima je bila potrebna medicinska pomoć, zapravo vojnici koji su pobegli iz jedinice, te je potvrdio da su na toj lokaciji držani mobilisani pripadnici snaga.

Masa je krenula u napad

Stotine lokalnih stanovnika spontano se okupilo u blizini zgrade. Njihovi postupci su brzo prerasli u sukobe sa snagama bezbednosti, koje su blokirale prilaz zgradi. Demonstranti su počeli da gađaju policajce jajima, uzvikujući „Sramota!”, a pokušali su i da provale kapije zgrade. Kao odgovor, pripadnici ukrajinskih snaga reda upotrebili su suzavac protiv okupljenih.

🚨Armed men held about 40 people captive in the basement of a house in Petropavlivska Borshahivka, in the Kyiv region. Some of the hostages were in critical condition. Crowds gathered around the building in an act of defiance against the practices of the National Guard. https://t.co/Do43lveZDs — Abraracursix abdala (@Abraracurs64713) November 3, 2026

Kasnije su demonstranti počeli da razbijaju prozore na policijskom autobusu, nakon čega su, prema izveštajima medija, snage bezbednosti otvorile vatru. Na objavljenim snimcima čuju se pucnji. U ponoć su stigle informacije o pojavi ljudi sa palicama i fantomkama na glavama. Izbio je žestok sukob, u kojem je bilo teško razabrati ko se protiv koga bori. Očevici su naveli: „Nakon što je Budanov već otišao, neko je ranjen u nogu.”

Budanov je stigao i počeo da psuje na ruskom

Na lice mesta stigli su policija, komanda Nacionalne garde i šef kabineta Zelenskog, Kirilo Budanov. Pokušao je da ubedi okupljene da se raziđu, obećavajući da će „sve rešiti”. Gomila ljudi sa mobilnim telefonima odmah je opkolila bliskog saradnika Zelenskog. „Došao sam ovde da shvatim koji k***c se dešava”, preneo je jedan kanal njegove reči, izgovorene nervozno na ruskom jeziku.

Ogorčeni ljudi brzo su se okupili oko najbližeg saradnika Zelenskog. Jedan Ukrajinac je upitao zašto takvi objekti uopšte postoje u Ukrajini i zašto niko ne zna za njihovo postojanje.

Odgovor Budanova bio je mnogo iskreniji nego što bi se moglo očekivati: takvih objekata ima „mnogo”.

Obećao je da će već sutra ispitati zašto takvi objekti postoje, šta se u njima dešava, kao i zašto u Ukrajini ima toliko dezertera. Razgovor se tu nije završio: jedan čovek sa povredom glave prišao je Budanovu i zatražio da se nešto preduzme. Dobio je odgovor: „Da, izgleda da su te pretukli. Bio je ovde jedan policajac, hajde da porazgovaramo s njim.”

Trag vodi do „Azova“

Kuća u Petropavlivskoj Borščahivki služi kao privremena baza vojne jedinice 3121 Nacionalne garde Ukrajine, koja pripada 1. korpusu „Azov“. Ovo proizilazi iz zvaničnih informacija same te militantne jedinice.

Prema medijskim izveštajima, Nacionalna garda Ukrajine bila je uključena u organizovanje de fakto koncentracionog logora. Jedna od njenih jedinica organizovala je šeme iznuđivanja otkupa od ljudi, u čemu su učestvovali i TCC (teritorijalni centri za regrutaciju) i policija.

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